واکنش سرمربی بارسلونا به دومین شکست پیاپی اناری پوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا یکشنبه شب در زمین آتلتیک بیلبائو تن به شکست یک بر صفر داد. این دومین شکست پیاپی بارسلونا پس از باخت هفته قبل این تیم مقابل آژاکس آمستردام است.

"خراردو مارتینو" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: من انتظار یک تیم تهاجمی را داشتم که برای پیروزی گام به میدان می‌گذارد. با این حال باید اطمینان پیدا کنیم که این آغاز یک فرایند منفی نخواهد بود. در خصوص آنچه اتفاق افتاده صحبت کردیم. اما تیم ما سه ماه فوق‌العاده را پشت سر گذاشته که نباید آن را فراموش کنیم.

سرمربی بارسلونا در پاسخ به شایعاتی مبنی بر اینکه پس از شکست مقابل آژاکس بازیکنان این تیم را به باد انتقاد گرفته، افزود: نباید چیزی که نگفتم را پاک کنم. ما فقط با بازیکنان صحبت کردیم. در هر صورت هر کسی که این موضوع را مطرح کرده خودش هم باید پاسخ آن را بدهد.

"آیا بارسلونا دچار یک شبه بحران شده است؟"

"خراردو مارتینو" در این خصوص گفت: همواره سعی می‌کنم اشتباهات تیم را شناسایی کنم. اول از همه باید به نقایص فوتبالی‌مان بپردازیم چون این وظیفه مربی است. تمام اعضای تیم باید کار کنند تا وضعیت تیم روبه راه شود.