به گزارش خبرگزاري "مهر" محمد احمديان تاكيد كرد:هم اكنون در حوزه شركت هاي برق منطقه اي با مشكلات جدي مالي روبرو هستيم و ميزان منابع مالي وصولي شركتها نسبت به پيش بيني هاي برنامه و بودجه مصوب پايينتر است، به همين دليل شركت مديريت شبكه نيز در اجراي تعهدات خود با دشواري هايي مواجه شده كه لازم است اين مساله به طور جدي بررسي و چاره جويي شود.
وي به موضوع اعتبارات عمراني و تخصيص رديف هاي مستقل براي برق هاي منطقه اي در اجراي طرح هاي انتقال اشاره كرده و اظهار اميدواري كرد، با تصويب لايحه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش اين رديف ها و اضافه شدن اعتبارها، اين مشكل نيز برطرف گردد.
به گزارش "مهر" به نقل ار سايت توانير احمديان موضوع بررسي آيين نامه جديد معاملات شركت هاي تابعه و چگونگي ايجاد آمادگي براي اجراي دقيق آن از ديگر موضوعات مهم صنعت برق درحال حاضر است كه به عنوان سياست راهبردي وزارت نيرو، بحث رقابتي تر كردن و ارجاع امور را پيگيري مي كند و لازم است به روشني بررسي شود.
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