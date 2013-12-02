سکان مبارزه با مواد مخدر در دست همه نهادها/ گرفتاریهای پلیس در مقابله

به گزارش خبرنگار مهر، محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران محاط در بین کشورهای تولید، صادر، ترانزیت کننده و کشورهای هدف قاچاقچیان قرار گرفته، فعالیتهای چشمگیر و پرهزینه ای کهایران برای انسداد فیزیکی مرزها متحمل شده و مرزبانانی مومن و متعهد نسبت به انقلاب اسلامی که در شرایط بسیار سخت به حفاظت از مرزها مشغولند ضروری می باشد ولی کافی نیست.

همه می دانیم که مواد مخدر هم اکنون نیز به راحتی در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد، زیرا وقتی قرار باشد از ترانزیت انواع مواد مخدر عبوری از خاک کشور جلوگیری شود، قسمت عمده ای از آن در داخل کشور سرریز شده و همین امر یعنی دسترسی آسان به مواد مخدر منجر به اعتیاد و شیوع و بروز آن در جامعه می شود.

هر چند در جریان ترانزیت مواد مخدر از طرق مختلف دریایی و زمینی از کشور بخشی از این مواد در داخل کشور رسوب کرده و زمینه اعتیاد افراد بیشتری را فراهم می کند، ولی خوشبختانه بر اساس اعلام مسئولان حداقل در آذربایجان غربی که یکی از مبادی مهم ورود مواد مخدر بویژه پیش سازه های صنعتی محسوب می شود طی سالهای اخیر آمار معتادان بدون تغییر باقی مانده است.

در سال 1358 سازمانهای بین المللی اعلام کردند که ایران در بین کشورهای جهان بیشترین تعداد معتاد را نسبت به جمعیتش دارا است، آخرین آمار رسمی حاکی از وجود دو میلیون نفر معتاد در کشور بوده که اگر شیوه مبارزه با مواد مخدر و کشت آن در مراکز تولید بویژه افغانستان به همین منوال پیش رود، تعداد معتادان به مواد مخدر کشور در سال 1400 به 20 میلیون نفر نیز افزایش می یابد.

باید قدرت ویرانگری مواد مخدر در جامعه مهار شود

معضل حضور زندانیان مواد مخدر در زندانها کشور و بروز برخی مشکلات حاشیه ای نیز گریبانگیر بوده و کمبود مراکز و کمپهای ترک اعتیاد نیز به این موضوع دامن می زند، چرا که معتاد به مواد مخدر به دلایل مختلف از جمله دزدی و خرده فروشی مواد مخدر در زندانها حضور داشته و مشکلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را ایجاد کرده است.

اکنون باید در برابر این معضل با هوشیاری برخورد کرده و نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کنیم، هر چند ایران در رویارویی با این معضل با داشتن قاطع ترین قوانین مبارزه با مواد مخدر یکی از درخشان ترین کارنامه های مبارزه در این راه را دارد و به تنهایی هم از پس این معضل بزرگ برنیامده و نیازمند همکاری و عمل به وظایف قانونی توسط دستگاهها است.

این نیرو برای ادامه تلاش، به فعالیتهای تبلیغاتی برای آگاهی جامعه خصوصا نسل جوان نیاز دارد و بر همگان روشن است که نهادهای فرهنگی و اجتماعی می توانند از طرق گوناگون در نجات جامعه از این بلای خانمانسوز پیشگام بوده و با ارشاد و آگاهی دادن، خصوصا به نسل جوان جامعه اسلامی را از افتادن در این چاه بی پیکر نجات دهند.

اگر چنین نشود، بزودی این سرطان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تمام بدنه کشور و جامعه را فراگرفته و حتی استقلال ما را تهدید و ارکان کشور را متزلزل می کنند، به نحوی که اگر بی توجهی ها ادامه یابد بزودی بلای خانمانسوز مواد مخدر را در حدی از ویرانگری می یابیم که قابل جبران، کنترل و مهار کردن نخواهد بود .

همه دستگاهها به وظایف قانونی خود عمل کنند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بحث مبارزه با مواد مخدر همه دستگاهها باید پای کار بیایند تا نیروی انتظامی بتوان با این معضل برخورد کند و به شرایط مطلوب دست یابد، ادامه داد: کم کاری، تعلل و سهل انگاری در برخی دستگاهها قابل قبول نیست.

سردار علی مویدی با بیان اینکه همه توقع دارند پلیس جوابگوی همه معضلات موجود در حوزه مبارزه با مواد مخدر باشد، اظهار داشت: واقعا گله مند از سایر دستگاهها هستیم چرا که حداقل در حوزه نگهداری معتادان و خرده فروشان مواد مخدر چرخه باطلی دیده می شود.

وی وظیفه اصلی پلیس مبارزه با مواد مخدر را برخورد با قاچاق و قاچاقچی مواد مخدر دانست و با اشاره به اینکه با معتاد کاری نداریم، ادامه داد: ولی این در حالی است که برای رفاه حال مردم، شهروندان و جامعه را از این زشتی رها و معتادان را جمع آوری می کنیم.

وی خواستار توجه جدی دولت یازدهم به بحث مبارزه با مواد مخدر شد و با اظهار امیدواری از اینکه دولت جدید خلاهای ایجاد شده در این حوزه را پر کند، ادامه داد: پلیس با اشرافیتی به افراد سودجو مهلت نمی دهد و شرایط هم اکنون خیلی بهتر از گذشته شده است.

سایر دستگاههای مسئول آمادگی پلیس در مبارزه با مواد مخدر را ندارند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور از کمبود نیری انسانی در حوزه مبارزه با مواد مخدر کشور با توجه به استفاده قاچاقچیان از شیوه های نوین انتقاد و اعلام کرد: استقرار تجهیزات لازم در مرزها و دریا رضایت بخش بوده و آمادگی لازم را برای مبارزه با اشرار مواد مخدر متناسب با شرایط زمان و مکان با تاکتیکهای جدید داریم.

سردار مویدی با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر نیازمند بستری است که از صفر تا 100 ان توسط ناجا ایجاد نمی شود، ادامه داد: اگر نهادهای مسئول بستر لازم را فراهم کنند، پلیس می تواند شرایط را خیلی بهتر از وضع موجود کند.

وی ضمن انتقاد از اینکه متاسفانه دستگاههای مسئول با وجود داشتن وظایف قانونی آمادگی پلیس در مبارزه با مواد مخدر را ندارند، ادامه داد: باید این اجماع و نرم باید در دستگاهها ایجاد شود که رسانه ها نیز نقش تاثیر گذاری داشته تا به اجماع بین بخشی دست یابیم.

نبود برنامه‌ریزی مناسب و نقشه راه به منظور انجام فعالیتهای فرهنگی پیشگیرانه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی نیز در گفتگو با مهر، فعالیتهای فرهنگی را موثرترین روش برای مبارزه با مواد مخدر در کشور دانست و گفت: نبود برنامه‌ریزی مناسب و نقشه راه به منظور انجام فعالیتهای فرهنگی پیشگیرانه و همچنین تعدد دستگاههای مرتبط با مقوله پیشگیری از اعتیاد و عدم انسجام و ناکافی بودن اعتبار فعالیتهای فرهنگی پیشگیری مشکلات موجود بر سر راه مبارزه با این بلای خانمان سوز محسوب می شوند.

حجت الاسلام محمد باقر کریمی ضمن تاکید بر لزوم توجه به ویژگیهای فرهنگی هر جامعه، اظهار داشت: می‌توان با فعالیتهای فرهنگی، جامعه و به ویژه جوانان را از ورطه مفاسدی چون مواد مخدر و اعتیاد باز داشت که رسانه‌ها با توجه به نقشی که دارند نمی‌توانند در قبال مسائل و مشکلات روز بدون تاثیر باشند.

وی اعلام کرد: براین اساس هماهنگی‌های لازم برای درج مقالات، مطالب و پیامهای هشداردهنده و پیشگیرانه به منظور آگاهی‌ دهی نسل جوان و نوجوان جامعه از مضرات مواد مخدر و تحقق کارزار رسانه‌ای ترویج هنجارهای ضد اعتیاد و سبک زندگی سالم و عاری از اعتیاد به عمل آمدهو جلسات هم‌اندیشی با مدیران مطبوعات محلی و نمایندگی های خبرگزاریها برگزار شده است.

وی استفاده از تمام ظرفیتهای دستگاههای عضو و غیر عضو پیشگیری از اعتیاد، بسیج تمام امکانات و ایجاد زمینه مبارزه همه جانبه در بین آحاد مختلف مردم، ایجاد بسترهای لازم به منظور تولید و اشتغال جوانان، تقویت راهکارهای ملی و دینی جوانان، فراهم‌کردن امکانات مادی جوانان به منظور تشکیل زندگی، تقویت حس مسئولیت‌پذیری جوانان، ایجاد محیط‌ های سالم به منظور گذراندن اوقات فراغت جوانان را ضروری دانست.

به هر روی در صورت عدم توجه همه دستگاههای اجرایی مسئول به معضل اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر قدرت ویرانگری این بلای خانمان سوز در جامعه هر روز بیشتر شده و در صورت ادامه روند با یک معضل بزرگ ملی اجتماعی غیر قابل جبران مواجه خواهیم شد.