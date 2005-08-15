به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر به نقل از روابط عمومي راديو سراسري ، در ابتداي اين مراسم و بعد از سرود جمهوري اسلامي ايران و آياتي چند از قرآن مجيد ، احمدي مدير طرح و برنامه ريزي به ارايه گزارشي از سرفصلهاي فعاليتهاي چند ساله دكتر حسيني پرداخت پس از ارايه اين گزارش علي معلم مدير گروه فرهنگ و ادب شبكه سراسري متني ادبي و شاعرانه را در وصف دكتر حسيني قرائت كرد. سپس نماهنگي از كتاب صداي ملي 65 ، كه يكي از بزرگترين دستاوردهاي دكتر حسيني در اين چند ساله اخير بود در سالن به نمايش در آمد. در اين قسمت و بعد از پخش اين نماهنگ مجري اين مراسم خانم" قلع ريز" كه يكي از مجريان موفق راديو سراسري هستند ضمن تقدير وتشكر از حضور دوستان راديويي خود بارديگر به سوابق هفت سال مديريت دكتر حسيني اشاره كرد و پس از اين حضار با تشويق خود از اين زحمات تقدير و تشكر كردند.

در ادامه برنامه فرضي، كلهر، مطهري، مدرس، نظام اسلامي ، ايت الله مصطفوي چند دقيقه اي در مورد شخصيت و فعاليت هاي دكتر حسيني صحبت كردند. آقاي كلهر مشاور اصلي مدير شبكه سراسري و مشاور موسيقي شبكه ضمن قدرداني از زحمات اقاي دكتر حسيني گفت: ما فكر مي كرديم در اوايل انقلاب سازمان صدا و سيما بايد جنبه اي سياسي به خود بگيرد هر چند كه اين امر بايد محقق مي شد چرا كه اقتضاي زمان بود و بعد از اين دوران هم دوران دفاع مقدس كه در اين برحه از زمان هم نياز به استراتژي سياسي بود اما آقاي حسيني با شجاعت خود در شبكه سراسري به مسائل فرهنگي بيش از پيش توجه كردند و همين امر نيز باعث افزايش مخاطب برنامه هاي گروه هاي مختلف راديو سراسري بوده است.

علي مطهري پسر شهيد مرتضي مطهري نيز ضمن تقدير و تشكر از زحمات چند ساله دكتر حسيني همچنين در برگزاري همايش جهاني حكمت مطهر گفت: پس از اينكه به همت آقاي دكتر حسيني اين همايش برگزار شد بسياري از كشورهاي اروپايي و آمريكايي در تماس با نشر آثار شهيد مطهري تماس گرفتند و از برگزاري چنين همايشي تقدير و تشكر كردند.

وي ضمن مثبت ارزيابي كردن اين همايش گفت: به نظر من اين همايش كه به همت جناب آقاي حسيني برگزار شد نقطه عطفي بايد در شروع برگزاري چنين همايش هايي باشد.

دكتر حسيني مدير اسبق شبكه سراسري صدا نيز در ابتداي سخنان خود ضمن تشكر از همكاران و دوستان شركت كننده در اين جشن با تاكيد بر اينها حقيقتا لايق اينهمه تشويق نبودم گفت: در اين چند سالي كه درخدمت اهالي راديو بودم به واقع مسائل زيادي آموختم و فكر مي كنم هم در زندگي شخصي وهم در زندگي كاري اين مسائل كمك كرد.

وي درادامه با اشاره به كمبود وقت تنها به تشكر از گروههاي مختلف برنامه ساز خود پرداخت و گفت: در طول اين هفت سال به واقع مديران گروههاي مختلف با زحمات زيادي در تعميم و توليد برنامه هاي شبكه سراسري كشيدند و به جرات مي گويم اين موقعيت ها مربوط به تمام كاركنان شبكه سراسري بود. گروههاي برنامه ساز در اين چند ساله با پذيرفتن اصل تغييرتوانستند راه هايي نو در توليد برنامه ها ايجاد كنند.

همچنين دكتر خجسته معاون صدا ضمن تقديرو تشكرازدكتر حسيني او را جز مديران خط شكن دانست و گفت: همواره شجاعت دكتر حسيني در كارها و برنامه هاي شبكه سراسري مثال زدني بود و همين جسارت او سبب اين رشد چند درصدي مخاطب راديو سراسري بود.

در پايان اين جلسه و پس از سخنان دكتر خجسته لوح ياد بودي از سوي شبكه سراسري به ايشان اهدا شد و از وي تقدير و تشكر بعمل آمد.

گفتني است: دراين مراسم هيچ فرد خاصي به عنوان جايگزين دكتر حسيني معرفي نشد و در واقع اين مراسم توديع بدون معارفه بود.