حفاران غیرمجاز در شهرستان ماهنشان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا میرزایی پور افزود: براساس اخبار دریافتی مبنی بر حضور افراد مشکوک و احتمال حفاری غیر مجاز در منطقه، ضمن هماهنگی با عوامل انتظامی طی یک هفته عملیات کنترل و مراقبت در محدوده یکی از آثار تاریخی شهرستان حضور هشت نفر در منطقه رویت شد.



وی یادآور شد : این افراد در محوطه تاریخی یکی از آثار ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی کشور، حین حفاری غیرمجاز با همکاری عوامل یگاه حفاظت میراث فرهنگی توسط فرماندهی انتظامی شهرستان ماهنشان بازداشت شدند.



میرزایی پور ادامه داد: پس از هماهنگی و حضور عوامل انتظامی و نزدیک شدن به محل حفاری، یکی از حفاران به عنوان نگهبان در محل متوجه حضور نیروهای عملیاتی شد که این افراد جهت متواری شدن از محل اقدام به سنگ پرانی به سوی عوامل انتظامی کردند و در نهایت با شلیک هوایی عملیات دستگیری این متخلفان با موفقیت به پایان رسید.



میرزایی پور عنوان کرد: سه نفر از این افراد هنگام فرار و به علت سقوط از ارتفاع مجروح و به بیمارستان انتقال یافتند و به جرم خود اعتراف کردند و از آنها مقادیری آلات و ابزار حفاری کشف و ضبط شد.

بهره مندي از فن آوري هاي نوين سرلوحه فعاليت هاي توزيع برق زنجان

مديرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: اين شركت در پي حضور فعال و پررنگ شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نمايشگاه جانبي همايش بزرگ ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها درتهران به پتانسيل هاي جوان موجود در شركت اشاره كرد وگفت : شبكه هاي هوشمند توزيع انرژي الكتريكي يكي از جديدترين تكنولوژي هاي روز دنيا و حاصل سعي و تلاش متخصصين جهت مدرنيزه نمودن شبكه هاي توزيع و ورود به قرن ديجيتال است .

وی اصلي ترين هدف را تأمين برق مطمئن و پاسخگوئي به نيازهاي رو به رشد مشتريان با كمترين خسارت به محيط زيست است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: اولين شبكه هوشمند جهان در مارس 2008 معرفي گرديد و شهر بالدر ايالت كلرادو آمريكا موفق به دريافت عنوان اولين شهر با شبكه توزيع برق هوشمند گرديد.



کاظمی تاکید کر:شركت توزيع نيروي برق استان زنجان نيز جزو اولين شركتي است كه با بهره مندي از فناوري هاي نوين بومي اقدام به كنترل سكسيونر ها ( كليد هاي قدرت جهت قطع ووصل و مانور شبكه هاي برق ) و پيشرو در نصب كنتورهاي هوشمند در كشور محسوب مي شود .