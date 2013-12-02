مقرری دانشجویان بورسیه خارج تا 50 درصد افزایش یافت/ دیون دانشجویان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صدیقی امروز در جمع خبرنگاران گفت: میزان مقرری دانشجویان بورسیه خارج از کشور از سال 89 ثابت مانده بود و رایزنان علمی و نمایندگان ایران در خارج از کشور همگی بر افزایش میزان مقرری اتفاق نظر داشتند. از این رو بین 10 تا 50 درصد مقرری این دانشجویان افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: این افزایش به تصویب کمیسیون اجتماعی دولت رسیده و به زودی به تصویب دولت نیز می رسد.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: پس از تصویب در دولت این مصوبه از تاریخ 1 فروردین سال 93 اجرایی می شود.

وی با اشاره به یک مشکل دیگر در سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: بحث دیون باقیمانده از سال 87 نیز موضوع دیگری بود که با پیگیری سازمان امور دانشجویان و وزارت اقتصاد این دیون نیز تأیید، ابلاغ و تأمین اعتبار شد.

صدیقی میزان این دیون را 5 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: دیون تا پایان سال 91 را تسویه کردیم.

وی اضافه کرد: این دیون برای دانشجویان بورسیه خارج به حساب خودشان و برای دانشجویان بورسیه داخل به حساب دانشگاه پرداخت شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: تعداد افرادی که دیون به آنها پرداخت شد 1هزار و 151 نفر بود.