به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين ملاقات كه بمدت يكساعت بطور انجاميد، ابتدا سفير و نماينده دائم كشورمان كتاب " اسلام" گفتگو و جامعه مدني " تاليف آقاي خاتمي رياست محترم جمهور سابق، منضم به دست نويس ايشان بعنوان دبير كل سازمان را تسليم و برتداوم حمايت جمهوري اسلامي ايران از سازمان كنفرانس اسلامي و روند اصلاحات در اين سازمان تاكيد نمود.

حجت الاسلام و المسلمين خوانساري با اشاره به مواضع دبير كل در زمينه اصلاح ساختار سازمان، آمادگي كامل كشورمان را براي همكاري بيش از پيش جهت ايفاي نقش فعال و كار آمد سازمان كنفرانس اسلامي در تمامي عرصه هاي بين المللي اعلام داشت.

پروفسور احسان اوغلو نيز با اشاره به جايگاه رفيع كشورمان چه در عرصه سازمان و چه در پهنه بين الملل ، ابراز اميدواري نمود همكاري هاي ميان سازمان كنفرانس اسلامي و جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش تحكيم يابد.



