میزبانی هندبال جوانان آسیا ظرفیت های استان را در دید جهانیان قرار می دهد

سیدمحمد شروین اسبقیان امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی تبریز در رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان آسیا، اظهار داشت: ورزش استان در بسیاری از رشته ها در حال پیشرفت و پیشتازی است و امیدواریم که میزبانی رقابتهای هندبال جوانان آسیا نیز باعث پیشتازی این رشته در استان شود.

وی ادامه داد: گروهی از اعضای فدراسیون و کنفدراسیون هندبال آسیا طی دو روز از امکانات مورد نیاز شهر تبریز برگزاری مسابقات بازدید کردند که به گفته آقای توکلی نماینده کنفدراسیون، هتل ها و محل اقامت ورزشکاران و همچنین محل برگزاری مسابقات مناسب بوده و نیاز به کمی تقویت دارد.

اسبقیان گفت: در این خصوص استاندار محترم جناب آقای جبارزاده هم دستور اکید داده اند تا با قدرت تمام شرایط برای میزبانی شهر تبریز در این مسابقات فراهم شود.

وی افزود: این مسابقات قرار است به مدت 12 روز برگزار شود که میزبانی شایسته شهر تبریز می تواند برگ زرین دیگری به دفتر افتخارات استان اضافه کرده و همچنین ظرفیت های استان را از طریق رسانه ها در برابر دید جهانیان قرار دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: هندبال تبریز از دیرباز وزنه ای در سطح کشور بوده و امیدواریم تیم شهرداری که اکنون به علت برخی مشکلات باید در لیگ دسته اول حضور داشته باشد، دوباره به لیگ برتر صعود کند.

مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا مردادماه سال آینده با حضور 12 تیم به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد شد.