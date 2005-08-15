به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي "مركوري نيوز" "MERCUYNEWS" در آمريكا ، بوكانن در ابتداي مقاله خود مي نويسد:آيا روحانيان در ايران نزديك به بدست آوردن بمب اتم هستند؟ آيا ايران با تبديل كيك زرد به اورانيوم هگزوفلورايد پيمان ان پي تي را نقض كرده است؟

وي مي گويد: پاسخ هر دو سؤال منفي است و بررسي اطلاعاتي آمريكا نشان مي دهد كه ايران ممكن است 10 سال با بمب فاصله داشته باشد و بر اساس پيمان ان پي تي ، ايران اجازه دارد تا از اورانيوم براي استفاده در نيروگاههاي هسته اي خود بهره برداري كند پس با اين وجود چرا پيرامون حمله پيشگيرانه عليه ايران



بوكانن: بر اساس پيمان ان پي تي ايران اجازه دارد از اورانيوم در نيروگاههاي هسته اي خود بهره برداري كند.

صحبتهائي وجود دارد؟

اين روزنامه نگار مي نويسد: اگر ايران اسلحه اتمي داشته باشد و آن را به تروريست ها بدهد و از آن براي حمله به اهداف آمريكا استفاده شود اين اقدامي انتحاري و ديوانگي براي كشوري خواهد بود كه نشان داده است تمايلي با جنگ با آمريكا ندارد ، پس نگراني اين است كه حتي اگر ايران به سوي تسليحات هسته اي پيش رود اين كشور در صدد بازدارندگي از تهديد است و آزادي عمل آمريكا درخليج فارس به پايان مي رسد و ما بايد همانگونه كه با پيونگ يانگ محتاطانه رفتار مي كنيم با روحانيان نيز محتاطانه رفتار كنيم چيزي كه براي بوش و نئومحافظه كاران ما قابل تحمل نيست.

اين تحليلگر در ادامه تحليل خود مي نويسد:براي اسرائيلي ها يك بمب ايراني همان اثري را خواهد داشت كه انفجار بمب استالين در سال 1949 براي آمريكا داشت و ضربه ناپذيري اسرائيل به پايان خواهد رسيد و اسرائيل قطعاً مانند وضعيتي كه ما در طول دوره جنگ داشتيم وارد دنياي تخريب متقابل خواهد شد بنابراين منهدم كردن هر چه زودتر تاسيسات نوپاي هسته اي ايران بهتر خواهد بود اما در اينجا دروغ ها براي جرج بوش رئيس جمهور آمريكا مساله شده است.

بوكانن در ادامه مي نويسد: انگليس، فرانسه و آلمان نمي خواهند گام اول را در ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بردارند و از اين شورا بخواهند تا ايران را تحريم نمايد و حتي اگر اروپائي ها هم موافقت كنند تا پرونده به شوراي امنيت ارجاع شود از سوي روسيه و چين وتو خواهد شد اما اگر شورا تحريم را رد كند آمريكا و متحدينش در ناتو بر آن ها تحميل خواهند كرد و جهان به دو جناح روسيه، چين و ايران از يك طرف و آمريكا و حاميانش از طرف ديگر تقسيم خواهد شد و در اينجا جالب خواهد بود تا ببينيم كدامين يك از متحدين آمريكا تمايل خواهند داشت تا از تحريم عليه سومين كشور بزرگ توليد كننده نفت و آن هم در حاليكه قيمت اين محصول بشكه اي 65 دلار است حمايت كنند.

اين روزنامه نگار آمريكايي مي افزايد : بعلاوه اگر گفتگوهاي كنوني با ايران پايان يابد اين كشور نيز مانند كره شمالي در زماني كه گفتگوها با شكست روبرو شد به فعاليت هاي هسته اي خود سرعت داد، به كارهاي خود سرعت خواهد بخشيد و اين مساله گزينه نهائي را براي آمريكا باقي خواهد گذاشت و آن حمله هوائي و زميني براي از بين بردن تاسيسات شناخته شده غني سازي اورانيوم ايران است اما در حاليكه ايران به بازرسان آژانس اجازه بازرسي كامل از تاسيسات خود را مي دهد چگونه جنگ قابل توجيه است ؟

وي مي افزايد : با وجوديكه چين با موشكهاي هسته اي شهرهاي آمريكا را نشانه رفته است ، 160 ميليارد دلار مازاد تجاري به چين داديم و بوش سعي دارد به توسعه نيروگاههاي هسته اي در هند كمك كند در حاليكه اين كشور بمب آزمايش كرده است، به پاكستان و اسرائيل كمك خارجي مي دهيم كه بطور پنهاني برنامه هاي هسته اي خود را دنبال كنند و بمب اتمي بسازند ، علاوه بر آن اگر كره شمالي هم تاسيسات هسته اي خود را جمع آوري كند و هر نوع بمبي كه دارد تحويل دهد پيشنهادات خوبي براي كمك به آن كشور ارائه مي دهيم. پس در اينجا چه همخواني و هماهنگي بين امتيازات فوق و رفتار با ايران وجود دارد؟

اين سياستمدار آمريكائي مي نويسد : ملاحظه اي ديگري در اين باره وجود دارد و آن اين است كه بعيد مي نمايد پاسخ ايران به هرگونه حمله آمريكا توام با آرامش باشد آنچنانكه "مايكل مازير"Michael Mazeer، از دانشكده ملي جنگ در نشريه "نيو ريپابليك" مي نويسد:بهترين استراتژي ممكن است بشدت تلافي جويانه باشد و ايران اقدامات فراواني در اين زمينه مي تواند انجام دهد.

اين كشور مي تواند نيروهاي سپاه پاسداران را به عراق بفرستد و جهنمي براي 135 هزار نيروي آمريكائي درست كند ، حزب الله را براي پرتاب موشك به سوي اسرائيل تحريك كند و بدين ترتيب جنگ گسترش مي بايد ، ايران همچنين مي تواند به متحدين آمريكا در خليج فارس حمله كند ، شيعه ها را در عراق و عربستان تحريك كند تا به آمريكائيها حمله كنند ، فعاليت در تنگه هرمز را مختل كند و امنيت داخلي آمريكا را به خطر اندازد .

"پاتريك بوكانن" در پايان مي نويسد : بطور خلاصه حمله به ايران مي تواند منجر به جنگ در سراسر منطقه شود و صدور روزانه 15 ميليون بشكه نفت از خليج (فارس) را با مشكل روبرو سازد ، اين مساله اقتصاد جهاني را با شوك روبرو خواهد ساخت و تا زماني كه آمريكا فاقد نيروئي زميني براي حمله به ايران و سرنگوني حكومت آن است حمله آمريكا محدود به حملات موشكهاي كروز و هوائي خواهد بود و اين اقدام مانند 11 سپتامبر خواهد بود و همانطور كه اين واقعه مردم آمريكا را پشت سر بوش متحد كرد در ايران نيز باعث حمايت مردم از روحانيت خواهد شد و وجهه حكومت را در ميان مردم ايران براي حفاظت از حق استفاده از تكنولوژي هسته اي كه همه با آن موافقند افزايش خواهد داد و بوش قبل از اينكه حزب جنگ براي بار دوم مجدداً دست به كار شود بايد بسيار زياد فكر كند ، ايران كشوري است كه سه برابر عراق وسعت دارد و سه برابراين كشور نيز جمعيت دارد و اين هدف سهل الوصول نخواهد بود.