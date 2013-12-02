قزوین رتبه اول کشور را در اجراي مانورزلزله کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي محمدآهني با اشاره به برگزاری پانزدهمين مانور زلزله و ايمني مدارس استان در سال جاري اظهارداشت: در سالجاري نيز همانند سنوات گذشته برنامه ريزي اجراي اين مانور از شهريور ماه آغاز شد و اولين جلسه با حضور تمامي اعضاي شوراي هماهنگي مانور زلزله و ايمني مدارس استان برگزار شد.



وي افزود: با توجه به اينكه در سالجاري هشتم آذر مصادف با روز جمعه بود مانور در سطح كشور با هماهنگي پژوهشگاه در روز يكشنبه 10 آذر برگزار شد.



آهني بیان کرد: تشكيل پنج جلسه استاني براي مانور زلزله در مديريت بحران استان، آموزش چهره به چهره دانش آموزان در 400 مدرسه و واحد آموزشي در سطح استان كه توسط مربيان آموزش ديده جمعيت هلال احمر با هماهنگي آموزش و پرورش، چاپ 10 هزار نسخه بروشور با محوريت اقدامات قبل، حين و بعد از زلزله و موارد مربوط به زلزله و همچنين تهيه یک هزارعدد پوستر و بنر و نصب در مدارس استان، هماهنگي جهت اجراي مانور نمادين در دو واحد آموزش در مركز استان و پنج واحد آموزشي در شهرستان هاي استان با حضور مسئولين، استفاده از مربيان آموزش ديده جمعيت هلال "آموزش هر ساله توسط سيستم داخلي و آتش نشاني و نظام مهندسي استان" در مدارس، هماهنگي با صدا و سيماي مركز استان جهت حضور در دو واحد آموزشي منتخب براي تهيه گزارش از آموزشهاي چهره به چهره، برخي از اقدامات در اين خصوص بود.