قزوین رتبه اول کشور را در اجراي مانورزلزله کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي محمدآهني با اشاره به برگزاری پانزدهمين مانور زلزله و ايمني مدارس استان در سال جاري اظهارداشت: در سالجاري نيز همانند سنوات گذشته برنامه ريزي اجراي اين مانور از شهريور ماه آغاز شد و اولين جلسه با حضور تمامي اعضاي شوراي هماهنگي مانور زلزله و ايمني مدارس استان برگزار شد.
وي افزود: با توجه به اينكه در سالجاري هشتم آذر مصادف با روز جمعه بود مانور در سطح كشور با هماهنگي پژوهشگاه در روز يكشنبه 10 آذر برگزار شد.
آهني بیان کرد: تشكيل پنج جلسه استاني براي مانور زلزله در مديريت بحران استان، آموزش چهره به چهره دانش آموزان در 400 مدرسه و واحد آموزشي در سطح استان كه توسط مربيان آموزش ديده جمعيت هلال احمر با هماهنگي آموزش و پرورش، چاپ 10 هزار نسخه بروشور با محوريت اقدامات قبل، حين و بعد از زلزله و موارد مربوط به زلزله و همچنين تهيه یک هزارعدد پوستر و بنر و نصب در مدارس استان، هماهنگي جهت اجراي مانور نمادين در دو واحد آموزش در مركز استان و پنج واحد آموزشي در شهرستان هاي استان با حضور مسئولين، استفاده از مربيان آموزش ديده جمعيت هلال "آموزش هر ساله توسط سيستم داخلي و آتش نشاني و نظام مهندسي استان" در مدارس، هماهنگي با صدا و سيماي مركز استان جهت حضور در دو واحد آموزشي منتخب براي تهيه گزارش از آموزشهاي چهره به چهره، برخي از اقدامات در اين خصوص بود.
قزوین- خبرگزاری مهر: مديركل مديريت بحران استانداري قزوین گفت: با توجه به ارزيابي انجام شده از طرف پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي تهران استان قزوين رتبه اول كشور را در اجراي اين مانور در سطح كشور كسب كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علي محمدآهني با اشاره به برگزاری پانزدهمين مانور زلزله و ايمني مدارس استان در سال جاري اظهارداشت: در سالجاري نيز همانند سنوات گذشته برنامه ريزي اجراي اين مانور از شهريور ماه آغاز شد و اولين جلسه با حضور تمامي اعضاي شوراي هماهنگي مانور زلزله و ايمني مدارس استان برگزار شد.
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