نظارت و کنترل در همه قسمتهای زندگی فردی واداری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در دیدار رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: قرآن مجید بارها به ما این تذکر را داده که کارها و اعمال ما کنترل می شود و خدای بزرگ ناظر بر تمامی اعمال ماست.

وی ادامه داد: خدا را سپاسگزاریم که در کشوری زندگی می کنیم که قانون اساسی ما کامل و جامع است و انشا الله روز به روز کاملتر می شود.

امام جمعه شیراز افزود: همه این نظارت و کنترل ها در راستای نیاز انسان است. یعنی انسان نیاز دارد احساس کند گروهی او را کنترل می کنند زیرا این احساس در ساخت و ساز جامعه و تکامل محیط موثر است.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: دیوان محاسبات به عنوان بازوی قوه مقننه، چشم و گوش مجلس است و نظارت بر حسن اجرای امور که از وظایف مجلس است بدون وجود دیوان محاسبات، ممکن نیست.

نماینده ولی فقیه در فارس تصریح کرد: وقتی چشم خوب ببیند و گوش خوب بشنود و آنچه دیده و شنیده شده در اختیار مغز قرار بگیرد، تصمیم گیری مغز صحیح خواهد بود.

آیت الله ایمانی افزود: ما انتظار داریم و امیدواریم که مجموعه هایی که در امر بازرسی و حسابرسی فعال هستند چشم و گوش نظام باشند و خوب بینند وخوب بشنوندو به مسئولین ذیربط گزارش دهند تا آنها هم بتوانند به موقع و صحیح عمل نمایند و تصمیم بگیرند.