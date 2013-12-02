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۱۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۷

معرفی داوران بخش پویانمایی و ترکیبی جشنواره جام جم

معرفی داوران بخش پویانمایی و ترکیبی جشنواره جام جم

داوران ۲ بخش پویانمایی و برنامه‌های ترکیبی و گفتگومحور سومین جشنواره تلویزیونی جام جم معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که عصر یکشنبه 10 آذرماه در مرکز پویانمایی صبا با حضور مهدی فرجی دبیر جشنواره جام جم برگزار شد، داوران بخش پویانمایی جشنواره معرفی شدند.

بر این اساس داوری آثار پویانمایی جشنواره به محمد مهدی قاسمی، محمد میرکیانی، امیر محمد دهستانی، بهرام عظیمی، ناصر گل محمدی، محمد رحیم لیوانی و اسماعیل شرعی سپرده شد. دبیری این بخش نیز بر عهده حسین ساری است.

همچنین در نشستی دیگر مجید شعبانپور، علی بخشی زاده، جواد آتش افروز، محمود اشتری، محمد صالح علاء، عباس سلیمی نمین و خانم صابرآملی به عنوان داوران بخش برنامه‌های ترکیبی و گفتگومحور معرفی شدند. دبیری این بخش جشنواره را نیز تقی رستم‌وندی بر عهده دارد.

پیش از این داوران بخش های بین الملل، مستند و فیلم های تلویزیونی جشنواره معرفی شده بودند.

جشنواره تلویزیونی جام‌جم در 6 بخش توسط معاونت سیما برگزار می‌شود.


 

کد مطلب 2187131

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