به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز،كربلا - پليس عراق امروز دوشنبه اعلام كرد اجساد 30 عراقي شكنجه شده را پيدا كردند و به نظر مي رسد آنها پس از آزار و شكنجه، تيرباران شده اند.



سرهنگ سلام طراد مسئول پليس حله دراين رابطه گفت: درميان قربانيان دو زن ديده مي شود. منابع پزشكي نيزاعلام كردند اجساد كشف شده قبل ازتيرباران مورد آزار و شكنجه قرار گرفته و اززمان دفن آنها شش ماه مي گذرد.اجساد عراقي در روستايي درجنوب پايتخت عراق پيدا شد.

بحريز- منابع نظامي و پزشكي عراق خبر دادند: درحمله افراد مسلح به يك ايست بازرسي پليس در بحريز واقع در 45 كيلومتري شمال پايتخت، چهار سرباز عراقي كشته و سه تن ديگر مجروح شدند .

بغداد - پليس عراق مي گويد: بر اثر انفجار بمب كارگذاشته شده در كنارجاده اي درمنطقه الخضرا واقع درمركز بغداد كه كاروان نيروهاي پليس عراق را مورد هدف قرار داد دستكم يك شهروند كشته و سه تن ديگر نيز زخمي شدند.

بابل - براساس اعلام پليس عراق، كاروان نيروهاي آمريكايي يك خودرو غير نظامي را درمنطقه لطيفيه درجنوب پايتخت عراق هدف تيراندازي قرار دادند كه درنتيجه آن راننده خودرو كشته و دو تن ديگر نيز زخمي شدند. ارتش آمريكا تاكنون علت اين جنايت نيروهاي خود را اعلام نكرده است.

بغداد - منابع پليس عراق اعلام داشتند : عامل انتحاري امروز سوار برموتور خود را در وسط يك رستوران درمركز بغداد ومحل استراحت گاه افسران عراقي منفجر كرد كه طي آن 11 نفر مجروح شدند .

اين عمليات انتحاري دررستوران ابو احمد در كوي الكراده موقع نهار روي داد. پليس مي گويد عامل انتحاري كمربند انفجار به خود بسته بود.

تكريت - يك منبع پليس عراق گفت : ماهر يونس پيمانكار عراقي كه براي ارتش آمريكا كارمي كرد براي دومين بار در منطقه قادسيه در شمال تكريت بدست افراد مسلح ربوده شد.

بغداد - بنابه گفته پليس عراق، افراد مسلح امروز محمد حسن محيي عضو شوراي شهرداري در كوي العديل بغداد را كشتند .

بغداد- براساس اعلام منابع پليس عراق، اصابت يك گلوله خمپاره در مقابل ساختمان وزارت كشورعراق در شرق پايتخت ، 20 مجروح بر جاي گذاشت.