سید وحید غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ما اکنون در جدول رده بندی فاصله ای 13 امتیازی با تیم صدرنشین داریم و شاید با اتفاقاتی که در آینده قابل پیش بینی نیست نتوانیم مدعی قهرمانی باشیم اما به هر حال به رده های بالای جدول نگاه داریم.

وی ادامه داد: بازی هفته دوازدهم دور رفت ليگ برتر فوتسال كشور که روز جمعه پانزدهم آذر در سالن شهید حیدریان قم برگزار مي‌شود برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و امیدوارم با حمایت تماشاگران قمی بتوانیم از این بازی سربلند خارج شویم.

وي ادامه داد: بعدا تغييراتی که در تيم فوتسال ماهان تندیس به وجود آمده، در کنار یکدیگر با همدلی و وفاق بیشتر قصد داريم با تمام قدرت در ادامه بازی های فصل جاری ليگ برتر شركت كنيم و هدفمان اين است كه در پايان فصل به یکی از رده های او تا چهارم برتر فوتسال كشور دست پیدا كنيم.

مربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم خاطرنشان كرد: در بازی با تیم فوتسال راه ساری در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال تنها بازیکنی که ممکن است در ترکیب تیم ما نباشد، علیرضا وفایی است، البته این بازیکن در شرایط آماده ای قرار دارد ولی فعلا به او فشار نمی آوریم و صبر می کنیم با بهترین وضعیت به ترکیب اصلی تیم ماهان تندیس بازگردد.

وي اضافه كرد: بازيكناني که در این فصل در ترکیب تیم ماهان تندیس قم حضور دارند همگی از بهترین های فوتسال کشور هستند و اميدوارم با حضور اين بازيكنان و حمايت خوبي كه از سوي باشگاه از تيم ما شده است بتوانيم به رده های بالای جدول صعود كنيم.

غیاثی با بیان اینکه ماهان تندیس از تعطیلی لیگ برتر به واسطه بازی های تیم های ملی فوتسال امید و بزرگسالان با روسیه استفاده خوبی کرده است، افزود: تیم ما برای دیدار با راه ساری از شرايط خوبي برخوردار است و مصمم هستیم که از این بازی سه امتیاز کامل را کسب کنیم.

گفتنی است: بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدارسیون فوتبال کشورمان، مسابقه تیم های فوتسال ماهان تندیس قم و راه ساری از دوازدهمین هفته دور رفت بازی های پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال عصر جمعه پانزدهم آذر ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهيد حيدريان قم برگزار مي‌شود.