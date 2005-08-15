به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز،"محمد نعيم خان" سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در گفتگوي كوتاه هفتگي خود اعلام كرد:"ما مخالف استفاده از زور هستيم به اين خاطر كه بر اين باوريم اين اقدام مساله اي را حل نخواهد كرد".

وي گفت:اعتقاد ما بر اين است كه تمام طرفها نياز دارند تا به تعهدات خود عمل كنند و ما همچنين احساس مي كنيم كه ايران بر اساس پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته اي حق مشروع دارد تا از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز استفاده نمايد.

اظهارات اين مقام وزارت امور خارجه پاكستان در حالي صورت مي گيرد كه اخيراً جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در اظهاراتي گفته است كه گزينه حمله نظامي به ايران منتفي نيست .اين اظهارات با مخالفت بسياري از كشورها در اروپا به ويژه آلمان و آسيا روبرو شده است.

پاكستان يكي از همسايگان ايران است كه خود برنامه هاي هسته اي دارد و تاكنون پيمان ان پي تي را امضا نكرده است .

همچنين اين كشور يكي از طرفهائي بود كه از سوي رسانه هاي آمريكائي متهم شد كه به برنامه هاي هسته اي ايران كمك كرده است.