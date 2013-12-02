دانشگاه پیام نور نهاوند در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کیانی ظهر دوشنبه در جمع کارکنان و اساتید دانشگاه پیام نور نهاوند در نمازخانه این دانشگاه اظهار داشت: در خواست مجوز راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا سه رشته آمار، جغرافیا و علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور نهاوند به مسئولان استانی دانشگاه پیام نور استان همدان ارسال شده است.

کیانی گفت: با موافقت مسئولان، دانشگاه پیام نور نهاوند سال آینده در دوره کارشناسی ارشد و دکترا در سه رشته مذکور دانشجو می پذیرد.

وی با اشاره به برنامه های اجرایی و در دست اقدام دانشگاه پیام نور نهاوند به منظور تغییر و تحول و بهره گیری از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود گفت: متمر کز کردن فضای آموزشی در یک مکان و استفاده بهینه از فضاهای آموزشی، جذب اعضا هئیت علمی مجرب و ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیت های پژوهشی از مهمترین اولویت های کاری در دانشگاه پیام نور شهرستان نهاوند است.

رئیس دانشگاه پیام نور نهاوند عنوان کرد: ایجاد کتابخانه جامع و فراگیر در تمام رشته های دانشگاهی برای دسترسی آسان و ارزان دانشجویان، محققان و پژوهشگران به قدیمی ترین و جدیدترین منابع، کتب و مقالات علمی داخلی و خارجی از دیگر برنامه های در دست اقدام دانشگاه پیام نور نهاوند است.

مهدی کیانی افزود: دانشگاه پیام نور شهرستان نهاوند در سال 1371 فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر در 17 رشته دو هزارو 620 دانشجو دارد.

کیانی با اشاره به اینکه در حال حاضر در دورشته اقتصاد و فیزیک هئیت علمی جذب نشده است گفت: جذب هئیت علمی این دو رشته با اولویت نیروهای دارای شرایط بومی فراخوان شده است.

وی افزود: احداث و ایجاد دانشگاه و دانشگاه‌ها در شهرستان موجب تحول اساسی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و پژوهشی می‌شود بنابراین تلاش می‌شود با تصویب وزارت علوم هر ساله رشته‌های جدیدتری به رشته‌های دانشگاه‌های پیام نور این شهرستان افزوده شود.

رئیس دانشگاه پیام نور نهاوند دسترسی به انواع علوم و فناوری‌ها را منوط به وجود دانشجویانی مستعد، پرجنب و جوش و نخبه خواند و گفت: ایمان درونی و صفای باطنی از ویژگی‌های بارز دانشجویان است بنابراین از آن جایی که آینده کشور باید به دست نیروهای نخبه، مخلص، باایمان و وظیفه‌شناس بیفتد نیاز امروز کشور به تحلیل علوم پیشرفته متناسب با شرایط زمان و مکان در منطقه جهان است.