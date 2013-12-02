زمان برگزاری اجلاس روسای دانشگاهها/ امنیتی دیدن دانشگاهها اقتدار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در نشست معارفه سرپرستان و روسای جدید دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور معاونان وزارتخانه افزود: با توجه به وضعیت جاری اعتبارات در کشور، وجود یک وحدت رویه در همه دانشگاه ها ضروری است، هیات امناها نباید اقداماتی انجام دهند که هزینه بر سیستم تحمیل کند.

دکتر هاشمی با اشاره به صحبت های سرپرستان و روسای دانشگاه ها در خصوص مشکلات اجرای طرح تمام وقتی پزشکان، افزود: کارگروهی برای اجرای قانون تمام وقتی پزشکان در بیمارستان های دولتی تشکیل و نتایج آن برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

وی بیان داشت: در انتصابات خود دقت کنید افرادی را به کارها بگمارید که با اهداف نظام سلامت هماهنگ باشند زیرا هماهنگی در رسیدن به اهداف تأثیر زیادی دارد. البته این را هم بدانید که کشور متعلق به یک گروه و جناح خاص نیست و هر کس که چارچوب نظام، رهبری و قانون اساسی را قبول دارد می تواند مسئولیت داشته باشد و کار کند.

وزیر بهداشت اهداف عالیه نظام سلامت را گوشزد کرد و گفت: توجه داشته باشید که گاهی لازم است برای تحقق این اهداف از خودتان عبور کنید. همه ما خدمتگزار و امانتدار مردم هستیم و باید طوری عمل کنیم که مردم متوجه شوند تغییر رخ داده است.

دکتر هاشمی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی ما در این دوره تقویت ارتباط با اصناف پزشکی از جمله سازمان نظام پزشکی است و وظیفه اصلی همه ما باید حفظ حقوق مردم باشد. در این راستا با تعامل مثبت وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی و انجمن های تخصصی می توان زمینه نظارت بر خدمات پزشکی را به طور علمی تر، جدی تر و اثربخش تر فراهم کرد.

تشکیل کارگروه تعیین تعرفه های پزشکی در دولت

وی در عین حال راهکار اصلی رفع چالش های نظام سلامت را واقعی شدن تعرفه های پزشکی دانست و بیان داشت: کارگروهی برای تعیین و واقعی شدن تعرفه های پزشکی در دولت به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شده است. اگر تعرفه های واقعی شود و بیمه ها بتوانند قیمت واقعی خدمات را پرداخت کنند بیمارستان ها بتدریج به سمتی می روند که بتوانند با بخش خصوصی رقابت کنند زیرا قوانینی مثل تمام وقتی پزشکان و پرداخت حق جذب کارکنان قابل اجرا خواهد شد.

فضای سکوت و سکون در خوابگاه ها و امنیتی دیدن دانشگاه ها اقتدار محسوب نمی شود

وزیر بهداشت ارتباط با مردم و مراجعان را موجب رقت قلب و موفقیت مدیران دانست و خلق منابع، تعامل با نمایندگان مجلس، استفاده از ظرفیت خیرین و بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی، ایجاد فضای شور و نشاط در دانشگاه ها و بین دانشجویان، حضور در خوابگاه ها و جمع دانشجویان و تشکل ها، اعتماد به دانشجو را سایر وظایف روسای دانشگاه ها اعلام کرد و گفت: برخی اتفاقات مثل فضای سکوت و سکون در خوابگاه ها و امنیتی دیدن دانشگاه ها اقتدار محسوب نمی شود و در شأن نظام اسلامی نیست باید به دانشجو فضای اظهار نظر داد و به او اعتماد کرد.

وزیر بهداشت در ادامه خواستار توجه بیشتر روسای دانشگاه ها به "بهورزان" شد و گفت: بهورزان افسران اصلی نظام مراقبتهای بهداشتی هستند و با سابقه طولانی و تجاربی که دارند می توانند کارهای بزرگی برای شما انجام دهند.

برنامه 4 ساله تنظیم کنید

وی به خطاب به سرپرستان جدید دانشگاه های علوم پزشکی گفت: از هم اکنون برای خود یک برنام 4 ساله تنظیم کنید.

وزیر بهداشت رابطه مناسب و بهره برداری از ظرفیت اطلاع رسانی و فرهنگسازی رسانه ها، ارتباط مستحکم تر با مردم، بازدید از مراکز درمانی استان و شهرها، حکومت به دل ها به جای صدور بخشنامه های متواتر و دوست داشتن مردم و خدمت به آنها را رموز دیگر موفقیت روسا و مدیران دانشگاه ها دانست.