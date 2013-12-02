لزوم سازمان دهی نیروی انسانی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی/ استفاده از تجربیات معلمان بازنشسته در مشاوره تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی ظهر دوشنبه در مراسم تمعارفه خود به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش اظهار داشت: سرمایه انسانی یکی از سرمایه های مهم در آموزش و پرورش است که باید با استفاده از آنها بتوانیم قله های کمال علم و دانش را فتح کنیم.

وی سازماندهی نیروهای انسانی، بودجه ریزی عملیاتی، توسعه مشارکت های مردمی، توجه جدی به بحث برنامه ریزی، مسایل پرورشی و معیشت معلمان را از مهم ترین برنامه های خود در آموزش و پرورش استان عنوان کرد.

مدیر کل جدید آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بزرگترین دغدغه معلمان را بحث معیشتی آنها دانست و افزود: با توجه به اینکه معلمان همواره از بحث معیشتی رنج می برند باید این مشکل اساسی آنها مورد توجه قرار گیرد.

پاشایی معیشت معلمان را علاوه بر مشکلات مالی، بحث بزرگداشت آنها دانست و گفت: معلمان پس از بازنشستگی در انزوا به سر می برند و مدیران آموزش و پرورش به هیچ عنوان از تجربیات آنها بهره مند نمی شوند در حالیکه باید با قدردانی از زحمات این قشر، در بحث های مشاوره ای تحصیلی دانش آموزان از تجربیات آنها بهره مند شویم.

وی در خصوص جهت گیری ها و رویکرد اداره کل اموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز اظهار داشت: با توجه به سیاست های تعیین شده رهبری و دولت برای بهبود وضعیت فعلی در آموزش و پرورش استان پیش خواهیم رفت.

جعفر پاشایی متولد شهرستان هشترود و دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن و مدیر نمونه در سطح ملی، رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش وپرورش آذربایجان شرقی، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بستان آباد و رئیس اداره آموزش و پرورش هشترود وچاراویماق از دیگر سوابق وی است.