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۱۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵

دونده کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شد

دونده کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر : دبیر هیئت دو و میدانی استان کرمانشاه از دعوت دونده کرمانشاهی به اردوی تیم ملی خبر داد.

حبیب الله ملکشاهی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حسین کیهانی دونده کرمانشاهی است که از سوی کادر فنی به دومین مرحله اردوی متمرکز تیم ملی دو و میدانی کشورمان دعوت شده اند.

وی افزود: کیهانی در بخش دوهای نیمه استقامت و استقامت به اردو دعوت شده است.

ملکشاهی خاطرنشان کرد: این اردو از امروز دوشنبه 11 آذر آغاز می شود و تا پایان همین ماه نیز ادامه می یابد.

وی تصریح کرد: تیم دو میدانی کشورمان خود را برای حضور در بازی های آسیایی 2014 اینچوئن کره جنوبی در مواد دوهای سرعت و مانع، دوهای نیمه استقامت و استقامت و پرتاب ها آماده می کند.

کد مطلب 2187281

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