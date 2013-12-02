دونده کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شد

حبیب الله ملکشاهی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حسین کیهانی دونده کرمانشاهی است که از سوی کادر فنی به دومین مرحله اردوی متمرکز تیم ملی دو و میدانی کشورمان دعوت شده اند.

وی افزود: کیهانی در بخش دوهای نیمه استقامت و استقامت به اردو دعوت شده است.

ملکشاهی خاطرنشان کرد: این اردو از امروز دوشنبه 11 آذر آغاز می شود و تا پایان همین ماه نیز ادامه می یابد.

وی تصریح کرد: تیم دو میدانی کشورمان خود را برای حضور در بازی های آسیایی 2014 اینچوئن کره جنوبی در مواد دوهای سرعت و مانع، دوهای نیمه استقامت و استقامت و پرتاب ها آماده می کند.