صید ماهیان استخوانی در مازندران 110 درصد رشد یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه صید ماهی استخوانی درآبان ماه سال جاری 361 تن بوده است گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 133 درصد افزایش داشته است.



حبیب نژاد با اشاره به اینکه 24 درصد از ماهیان صید شده از نوع سفید و 73 درصد آن ماهی کفال است خاطرنشان کرد: ارزش اقتصادی ماهیان صید شده 50 میلیار ریال است.



حبیب نژاد اذعان داشت: ارزش اقتصادی ماهیان صید شده دراین فاصله 85 میلیارد ریال است.

وی بیان اینکه میزان صید ماهیان کیلکا در آبان ماه سال جاری دو هزار تن بوده است گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 80 درصد افزایش یافت.

حبیب نژاد با اشاره به اهمیت مصرف انسانی ماهی کیلکا اظهار داشت: افزایش مصرف انسانی ماهی کیلکا یکی از سیاست های شیلات مازندران است.

وی ادامه داد: مصرف انسانی ماهی کیلکا درآبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصدرشد داشته است.

حبیب نژاد با اشاره به فعالیت 44 فروند شناور صیادی طی 528 شب در آبان ماه ماه سرانه صید هر شناوررا 45 تن برشمردو ارزش اقتصادی ماهیان صید شده را 23 میلیار ریال اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 206 درصد افزایش یافت.

مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: میزان صید از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 8570 تن بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد رشد داشته است که از این مقدار93 درصد به مصرف پودری و مابقی به مصرف انسانی رسید.