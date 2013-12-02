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۱۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۹

رضایی بابادی:

توسعه استان کرمانشاه مستلزم تلاش شبانه روزی مسئولان است

توسعه استان کرمانشاه مستلزم تلاش شبانه روزی مسئولان است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه تعالی و پیشرفت هر چه بیشتر استان را مستلزم توجه و تکاپوی بیش از پیش مسئولان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی بابادی در نشست با اعضاي شوراي شهر كرمانشاه که صبح امروز در استانداری این شهر برگزار شد اظهار داشت: شورای شهر نتیجه رای مردم است و اعضای شوراي شهر نیز حق دارند كه با انتخاب خود ،فردي را به عنوان شهردار برگزيند كه شايسته ترين و مدبرترين نيروها در حوزه خدمات  و مبلمان شهري باشد.

وی پیگیری مباحث مدیریت شهری را جزء مهمترین برنامه های کاری و راهبردی خود بر شمرد و ابراز امیدواری کرد که بتوانیم با شناسایی ظرفیت های نهفته استان شرایط مطلوبی را که شایسته مردم کرمانشاه است ایجاد کنیم.

رضایی بابادی افزود: توسعه همه جانبه استان کرمانشاه امری مهم است و تقویت زیر ساخت های توسعه و گردشگری و ترسیم فضای این صنعت می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی و رونق تجارت باشد که این امر در نهایت منجر به هموار شدن مسیر شکوفایی استان در بخش های مختلف می شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه افزايش توان سرمايه گذاري و فعال نمودن بخش خصوصي در استان را ضرورتي مهم برشمرد و افزود:بايد توجه داشت كه استان كرمانشاه از جمله استان هاي تاثير گذار و مهم در غرب كشور محسوب مي شود كه قطعا توسعه و تعالي آن مستلزم جهش و تكاپوي بيشتراز سوي مسئولين خدوم و و دلسوز است.

در پایان این نشست اعضای شورای شهر کرمانشاه گزارش و راهکارهای خود در خصوص مدیریت شهری را بیان کردند.

 

 

 

کد مطلب 2187304

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