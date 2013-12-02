همایش طلایه داران حماسه زینبی(س) در زاهدان برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه و امام جمعه زاهدان در همایش طلایه داران زینبی(س) پیش از ظهر دوشنبه در تالار اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی در زاهدان گفت: مادران نقش حیاتی و زیربنایی در تربیت نسل آینده و ایجاد ثبات و آرامش در خانواده دارند.

آیت‌الله عباسعلی سلیمانی با بیان اینکه جایگاه والا و تاثیر گذار خانواده در جامعه بر هیچ شخصی پوشیده نیست ادامه داد: دختران امروز در جایگاه مادران فردای ایران اسلامی نقشی بسیار مهم و ارزشمند در سامان بخشی خانواده ها به عنوان هسته اصلی جامعه بر عهده دارند.

وی با تاکید بر اینکه دختران جامعه باید در راستای فراگیری علم و دانش بیش از هر زمان کوشا باشند افزود: علاوه بر تحصیلات دانشگاهی لازم است تا دختران امروز به عنوان سازندگان جامعه فردا نسبت به فراگیری مهارت های زندگی و تعلیمات عالی در محیط خانواده نیز در تلاش باشند.

سلیمانی با استناد به فرمایشات رسول مکرم اسلام بیان اینکه طلب علم بر زن و مرد مسلمان واجب است اظهار داشت: به بانوان مسلمان توصیه می کنیم همپای مردان در فعالیت های اجتماعی حضوری موثر و تاثیرگذار داشته باشند.

وی از حضرت زینب (س) به عنوان اسوه و الگوی بانوان ایرانی و تمامی بانوان مسلمان جهان یاد کرد گفت: زندگي سراسر حادثه و مصيبت ايشان که با حادثه جانسوز کربلا گره خورده تبيين کننده اهداف نهضت عظيم عاشورا و رسالت جدّ بزرگوار و امامان خويش است و می توان از این شخصیت بزرگوار به عنوان مادر عاشورا نام برد.

سلیمانی ادامه داد: حضرت زينب (س) پس از شهادت برادرعهده دار رسالتي بزرگ از جمله رساندن پيام عاشورا به گوش مردمان فريب خورده و غافل از حق و باطل شد.