به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکرچی زاده در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تدوین مقررات ملی ساختمان، اظهار داشت: براساس اساسنامه مرکز تحقیقات، تدوین مقررات ملی ساختمان برعهده این مرکز بوده است اما در چند سال گذشته این وظیفه در قالب مدیرکل مقررات ملی ساختمان در وزارتخانه فعالیت می کرد اما دوباره به مرکز تحقیقات منتقل شد.

وی افزود: بنا به دستور وزیر پست مدیرکل مقررات ملی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی حذف می شود و وظایف آن کاملا به مرکز تحقیقات منتقل خواهد شد.

شکرچی زاده با بیان اینکه آمار صنعتی سازی در کشور 20 درصد اعلام شده است، گفت: اما در اجرا صنعتی سازی کمتر از 15 درصد است ضمن آنکه سند جامعی در این بخش در حال تدوین است تا بتوانیم سهم صنعتی سازی را به 30 درصد برسانیم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطر نشان کرد: در این مرکز حوزه های مسکن و ساختمان، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد مسکن و معماری و شهرسازی تشکیل می شود که بر این اساس هر یک از این زیر مجموعه ها به کار تحقیقاتی بپردازند.

وی افزود: به همراه انجمن های علمی و فعالان ساخت و ساز و اعضای هیات علمی، کارگروهی تعریف شده تا سهم صنعتی سازی را در ساخت و ساز افزایش دهیم

شکرچی زاده با اشاره به اینکه مبحث انرژی در دستور کار ما قرار دارد، گفت: بیش از 60 درصد انرژی در کل کشور در حوزه ساختمان و حمل و نقل مصرف می شود که بر اساس برآورد ما 36 درصد از آن در ساختمان و 25 درصد در حمل و نقل مصرف می شود.