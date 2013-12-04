دیدار با "دوست کافکا" در کافه تئاترشهر/ بازسازی فوتبال ایران و استرالیا

سجاد افشاریان که قرار است از 14 آذرماه به عنوان نویسنده و بازیگر با نمایش محیطی" دوست کافکا" روی صحنه برود درباره حضورش در این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش محیطی "دوست کافکا" قرار است به کارگردانی حسن جودکی در کافه تریای سالن اصلی اجرا خود را آغاز کند. این متن نمایشی بر اساس داستانی از آیزاک باشویس سینگر به شکل مونولوگ نوشته شده است.

وی افزود: من پیش از اینکه به عنوان نویسنده و کارگردان فعالیتم را در تهران آغاز کنم بیشتر به عنوان بازیگر در نمایش های حسن معجونی حضور داشتم اما از آنجا که در این سال ها نویسندگی و کارگردانی نمایش هایی "مثل ننه دلاور بیرون پشت در" ، "تبار شناسی دروغ و تنهایی"، "احساس آبی مرگ" و ... زمان زیادی را می گرفت فرصتی برای حضور در نمایشی به عنوان بازیگر پیدا نمی کردم تا اینکه با حسن جودکی تصمیم گرفتیم "دوست کافکا" را به خاطر تسلط و آشنایی با فضای نمایشنامه، خودم بازی کنم.

افشاریان درباره مضمون این نمایش توضیح داد: این اثر نمایشی داستان شخصی به نام ژاک کهن را روایت می کند که خودش را دوست کافکا می داند و البته دوست کافکا هم هست. این فرد بازیگر سابق تئاتر بوده و حرف زدن از کافکا را بهانه ای می کند برای پیشبرد قصه خودش. این نمایش سرنوشت آدم هایی را روایت می کند که ایده آل های بسیاری داشتند ولی با توجه به مشکلاتی که برایشان رخ داده به آن ایده آل ها نرسیدند.

این نویسنده درباره نگارش نمایشنامه برای یک اجرای محیطی گفت: من جزو اولین افرادی بودم که برای آغاز اجراهای محیطی نمایشنامه نوشتم چون نمایشنامه "صد سال پیش از تنهایی ما" را سال 86 مخصوص اجرا در کافه تریای سالن اصلی نوشتم که البته آن زمان نتوانست اجرا شود و سال 90 به صحنه رفت. آن زمان به من گفتند اگر بخواهی در تریا نمایشت را اجرا کنی بقیه هم می خواهند این کار را انجام دهند بنابراین اجازه اجرا به من ندادند. نمایش "دوست کافکا" نیز از سال گذشته در نوبت اجرا قرار داشت که امسال توانست اجرا بگیرد.

بازیگر "به خاطر یک مشت روبل" درباره دیگر فعالیتهایش گفت: به تازگی کارگاه آموزشی با عنوان "از ایده تا اجرا" را در دانشگاه هنر برگزار کرده ام که در این دوره ها علاقمندان به شکل آزاد نیز حضور پیدا کرده اند. قرار است محصول این کارگاه تولید نمایشی به نام "ایران – استرالیا" باشد که در ارتباط با بازی فوتبال ایران و استرالیا است و به شکل کارگاهی شکل می گیرد.

وی متذکر شد: کارگاه "از ایده تا اجرا" یک ترم سه ماهه است که از ایده پردازی آغاز می شود و تا اجرای یک اثر نمایشی ادامه می یابد. در این کارگاه بچه ها به چهار گروه کارگردانی، طراحی، بازیگری و نمایشنامه نویسی تقسیم می شوند تا ایده شکل گیری و اجرای نمایش "ایران – استرالیا " را به سرانجام برسانند. همانطور که از نام این کارگاه نیز مشخص است ما باید در طول این مدت یک اجرا را تولید کنیم بنابراین کار اصلی بعد از تمرین و آماده سازی آغاز می شود و اینکه چطور باید این محصول تولید شده را به دست مخاطب بسپاریم.

کارگردان "ننه دلاور بیرون پشت در" ادامه داد: در واقع بعد از آماده شدن نمایش بچه‌های کارگاه به دنبال یافتن مکان مناسبی برای اجرای کارشان می روند که ممکن است این سالن یک سالن کمتر شناخته شده اما با امکانات مناسب باشد یا سالن حرفه ای اجرای تئاتر.

افشاریان در پایان صحبت هایش عنوان کرد: همچنین در حال نگارش نمایشنامه ای بر اساس کتاب "تنهایی پر هیاهو" نوشته هرابال هستم که قرار است سیامک صفری آن را روی صحنه ببرد. در حال حاضر نیز تهیه کنندگی نمایش "پزشک پوشالی" به کارگردانی حسین کشفی را بر عهده دارم که در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه است. پیش از این نیز تهیه کنندگی نمایش "این لحظه را جایی دیده‌ام" را بر عهده داشتم که اجرای آن به تازگی پایان یافته است.

نمایش "دوست کافکا" به کارگردانی حسن جودکی از 14 آذرماه با مدت زمان 50 دقیقه اجرای خود را در کافه تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر آغاز می کند. سجاد افشاریان شهریور و مهر گذشته نمایش" ننه دلاور بیرون پشت در" را با بازی صابر ابر و هوتن شکیبا در تالار حافظ روی صحنه داشت.