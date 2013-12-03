به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک گروه غیرانتفاعی به رهبری همسر راجر ایبرت، 25 هزار دلار برای ساخت یک مجسمه از راجر ایبرت منتقد فقید سینما جمع‌آوری کردند.

این مجسمه که در ابعاد واقعی ساخته شده بیرون ویرجینیای شامپین در ایلینویز نصب می‌شود. جشنواره فیلم سالانه‌ای نیز به نام ایبرت در همین مکان برگزار می‌شود.

ایبرت که آوریل امسال در 70 سالگی درگذشت، مدتها با بیماری سرطان مبارزه می‌کرد. وی از مشهورترین منتقدان سینما در سراسر جهان بود و سال ها در روزنامه شیکاگو سان تایمز ستونی برای نقد فیلم‌های سینمایی داشت. او با میزبانی یک برنامه تلویزیونی برای نمایش فیلم‌های سینمایی و نقد آنها که با جن سیسکل نویسنده شیکاگو تریبیون ترتیب می داد، شهرت بیشتری کسب کرد.

این مجسمه، ایبرت را در حالی که روی صندلی سینما نشسته مجسم می کند. هزینه ساخت این مجسمه 122 هزار دلار است.

مجسمه ایبرت توسط بنیاد ایبرت که همسرش چاز ایبرت مسئولیت آن را برعهده دارد، ساخته می‌شود. در صورت جمع آوری پول بیشتر این گروه که قصد حمایت از برنامه های هنری و آموزشی را دارد، قصد دارد این مبالغ را به مرکز فیلم راجر ایبرت در دانشگاه ایلینویز اهدا کند.

ایبرت در سال 1975 به عنوان اولین منتقد فیلم، جایزه پولیتزر را از آن خود کرد. او نویسنده بیش از 15 کتاب درباره فیلم های سینمایی و از سرمایه گذاران اولیه گوگل هم بود که سبب شد میلیون‌ها دلار سود کند. تا سال 2010 نوشته‌های او در بیش از 200 روزنامه در داخل و خارج از ایالات متحده نقل می‌شد.