رخوت و بی میلی در میان اساتید و کارمندان/ کاهش فعالیت نشریات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی خاکی صدیق سرپرست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در آستانه روز دانشجو 16 آذر با فعالین دانشجویی دانشگاه دیدار و گفتگو کرد نمایندگان دانشجویی حاضر در این نشست به ارایه دیدگاه‌های خود در رابطه با برنامه ها و سیاست های دانشگاه پرداخته و پیشنهادات خود را در راستای ارتقا علمی عنوان کردند.

رخوت و بی میلی بین برخی از اساتید و کارکنان

کلهر- دبیر انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر یکی از اساسی ترین مشکل این دانشگاه را بی میلی و رخوت در بین برخی از اساتید و کارکنان این دانشگاه عنوان کرد و گفت: اگر در دانشگاه حتی یک عضو کار نکند بر تمام سیستم دانشگاه اثر خواهد گذاشت و متاسفانه در بین برخی از اساتید و کارکنان دانشگاه میل و رغبتی برای کار دیده نمی شود. و شور و اشتیاقی برای انجام پروژه ها دراین افراد دیده نمی شود.

افزایش یک ساعت کاری

وی از سرپرست دانشگاه خواست که زمان ساعت کاری را یکساعت افزایش دهد.

دبیر انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر از دیگر مواردی که به آن اشاره کرد، تجمیع دانشگاه خواجه نصیر بود وی عدم تجمیع دانشگاه را در کاهش رتبه علمی دانشگاه موثر دانسته و افزود: این که مطرح می شود دانشگاه تجمیع خواهد شد سازوکار آن چیست آیا جایی برای این تجمیع مشخص شده است.

کاهش فعالیت نشریات دانشجویی

محمد فرجاد- مدیر مسئول نشریه عصر ما نیز خاطر نشان کرد: در حوزه نشریات فعالیت دانشجویان کم شده و همچنین فعالیت تشکل های دیگر نیز کاهش یافته است . وی اصلی ترین دلیل این مساله را برخورد حراست دانشگاه در دوره قبل عنوان کرد.

بازگشت اساتید بازنشسته

وی همچنین افزود: در دوره قبل برخی از اساتید ما به عناوین مختلف بازنشسته شده‌اند امیدواریم دراین دوره این مشکل برطرف شده و دوباره این اساتید بازگشته وفعالیت خود را آغاز کنند.

توزیع نشریات دانشجویی از طریق ایمیل

سمیه میانداری - مدیرمسئول نشریه نثر نصیر نیز خواستار ارسال نشریات برای دانشجویان از طریق ایمیل شد، چون دانشکده های این دانشگاه پراکنده است و از این طریق تمام دانشجویان می توانند به نشریات دست یابند.

وی همچنین خواستار تجهیز آزمایشگاه های دوره های تحصیلات تکمیلی شده و خواست کارهای گروهی علمی افزایش یابد. مدیرمسئول نشریه نثر نصیر همچنین افزود: دانشجویان دکتری باید در جهت ارتقای علمی در کنفرانس ها شرکت کنند ولی از سال 90 هزینه کنفرانس ها را دریافت نکرده اند.

پر رنگ شدن فضای آزاد اندیشی

محمدحسین رحمانی - مسئول بسیج دانشگاه خواجه نصیر نیز خواستار پررنگ شدن فضای آزاداندیشی شد و افزود: تشکل های دانشجویی نباید به گروه های خارج از دانشگاه وابستگی داشته باشد پویایی زمانی در تشکل ها رخ می دهد که خود در این زمینه تصمیم گیری کنند.

اعتماد به دانشجو

محمد ملانوری – مدیر مسئول نشریه خورشید از سرپرست دانشگاه خواست که به دانشجویان اعتماد کند چرا که به واسطه این اعتماد است که رشد علمی و فرهنگی در دانشگاه ایجاد می شود.

پیشنهاد راه اندازی کانون فار غ التحصیلان خواجه نصیر

محمد جواد سالاری صدیق مدیر مسئول نشریه دانشجویی سلام خواستار تعریف روشن ارتقا علمی توسط ریاست دانشگاه شد .

وی همچنین از سرپرست دانشگاه خواست دیدگاه سیاسی خود را بیان کند و همچنین خواستار ایجاد کانون فارغ التحصیلان خواجه نصیر شد.