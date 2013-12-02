حمایت قاطع وزیر نفت از پتروشیمی گلستان/ قول مساعد برای رفع مشکلات

به گزارش خبرگزاری مهر, عیسی امامی عصر دوشنبه در گرگان با اشاره به برگزاری نخستین جلسه مسئولان پتروشیمی های کشور با وزیر نفت، تصریح کرد: مهندس نیژن نامدار زنگنه با توجه به اینکه در پتروشیمی گلستان هزاران نفر از مردم سهامدار هستند، برای کمک همه جانبه این وزارتخانه برای تکمیل این پروژه مهم قول مساعد داد.

وی با اشاره به حضور مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در این نشست، از نگاه مثبت وزیر محترم نفت و مسئولان دولتی نسبت به رفع مشکلات این پروژه تقدیر کرد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی تصویب پرداخت وام ارزی پتروشیمی گلستان به مبلغ 277 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی را به معنای شتاب در روند اجرای این پروژه خواند که پس از ماهها تلاش به نتیجه رسیده است.

امامی افزود: با توجه به رفع تحریم بخش پتروشیمی امیدوارم که مراحل اجرایی پرداخت وام به زودی نهایی شود تا بتوان بخش مهم پروژه که همان خرید و نصب تجهیزات است اجرایی شود.

وی تصریح کرد: خرید و نصب ماشین آلات به تنهایی موجب پیشرفت 70 درصدی پروژه می شود که با 18 درصد آماده شده کنونی به حدود 90 درصد می رسد.

به گفته وی ، همه زیرساختها برای نصب تجهیزات و ماشین آلات آماده شده و انتظار می رود که ظرف سه و نیم سال‌آینده این پروژه به بهره برداری برسد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا تصریح کرد: مردم استان انتظار دارند که همه مسئولان برای تحقق آرزوی مردم گلستان در راه اندازی مجتمع پتروشیمی گلستان همکاری کنند تا شاهد اشتغالزایی و رونق بخشهای مختلف اقتصادی استان باشیم.