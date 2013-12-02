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۱۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۴۷

حجت الاسلام میرعمادی:

نماز جمعه در تقویت وحدت اسلامی و بیان مطالبات مردم نقش موثری دارد

نماز جمعه در تقویت وحدت اسلامی و بیان مطالبات مردم نقش موثری دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد گفت: نماز جمعه در تقویت وحدت اسلامی و بیان مطالبات مردم جایگاه والایی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گردهمایی ائمه جمعه استان در شهرستان سلسله با تاکید بر اینکه نماز جمعه از جایگاه والا و ارزشمندی برخوردار است، گفت: ائمه جمعه در سنگرهای نماز جمعه به روشنگری مردم می پردازند.

وی افزود: فلسفه وجودی ائمه جمعه در هر شهرستان پیگیری مسائل فرهنگی و محوریت قرار دادن مسائل فرهنگی است.

حجت الاسلام میرعمادی بر همکاری و تعامل مسئولان با ائمه جمعه تاکید کرد و گفت: نماز جمعه در ایجاد و ترویج وحدت اسلامی و بیان مشکلات و مطالبات مردم جایگاه والایی دارد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه نماز جمعه اخلاق، فرهنگ، دیانت و سیاست مردم را تقویت می کند، تصریح کرد: سلامت معنوی جامعه در گرو نماز جمعه است.

وی با تاکید بر اینکه مطمئن ترین پایگاهی که مردم برای ارتقا اخلاق و دیانت در خود انتخاب می کنند نماز جمعه است، اظهار داشت: نماز جمعه حلقه اتصال نظام با امت است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه این پایگاه عبادی سیاسی از طرفی منصوب به ولایت است و از طرف دیگر یک پایگاه مردمی است، افزود: حضور آگاهانه و داوطلبانه مردم برای شرکت در نماز جمعه گواه اهمیت این پایگاه است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به فعالیت ستاد نماز جمعه برای هرچه بهتر برگزار کردن این نماز دشمن شکن اظهار داشت: به واسطه فعالیت ائمه جماعات و ستادهای نماز جمعه شاهد هستیم که نماز جمعه در استان با شادابی، نشاط و پویایی برگزار می شود.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش برای جذب جوانان و حضور گسترده تر نسل جوان در نماز عبادی - سیاسی جمعه عنوان کرد: امروزما شاهد هستیم که جوانان به صورت داوطلبی برای حضور در ستادهای نماز جمعه و خدمت به مردم مراجعه می کنند.
 

کد مطلب 2187451

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