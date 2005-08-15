به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از نشريه آمريكائي فوربس FORBES ، جوزف گفت : عليرغم تلاشهاي ديگر مانند طرح امنيت تكثير (PSI) براي متوقف كردن دولت هايي كه در پي دست يافتن به تسليحات كشتار جمعي هستند ، هيچ راهي جز ديپلماسي وجود ندارد.

وي گفت : تصورم اين است كه به كارگيري ديپلماسي در مورد هر دو كشور ايران يا كره شمالي مهم خواهد بود.

اين مقام وزارت امور خارجه آمريكا گفت : اعمال ديپلماسي در مورد معاملات مربوط به تسليحات كشتار جمعي است حال اعم از اينكه آيا معاملات مربوط به اين نوع سلاحهاست و يا مربوط به طرح امنيت تكثير براي امور دفاعي است.

وي اظهار داشت: در هر دو حالت جايگزين مناسبي براي ديپلماسي نخواهند بود بنابراين ما ديپلماسي و ساير فعاليت هائي كه توصيف كردم بكار خواهيم گرفت.

اين مقام آمريكائي در باره كره شمالي اعلام كرد:"ما از طريق گفتگوهاي شش جانبه به ديپلماسي خود با پيونگ يانگ ادامه خواهيم داد و اين كشور را تشويق خواهيم كرد تا با توجه به اينكه تمام برنامه هاي هسته اي اين كشور مربوط به تسليحات هستند تمام اين برنامه ها را كناربگذارد.