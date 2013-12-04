سیدامیر پروینحسینی تهیهکننده مجموعه "ساخت ایران" به خبرنگار مهر گفت: هماکنون این فیلمنامه قسمت دوم "ساخت ایران" در حال نگارش است و قسمت دوم این مجموعه به نوعی ادامه همان داستان است. بخشهای عمدهای از این کار در ایران تصویربرداری میشود و سکانسهایی هم در خارج از کشور جلوی دوربین میرود.
وی افزود: خوشبختانه مردم به این مجموعه اعتماد دارند چراکه این مجموعه همزمان با "قلب یخی" و "قهوه تلخ" وارد بازار شد اما هیچ وقفه ای در پخش و توزیع آن در بازار ایجاد نشد و مخاطبان خود را دارد. ما در پخش قسمت دوم مجموعه هم این شرایط را لحاظ میکنیم تا اعتماد مردم را از دست ندهیم.
پروینحسینی در پایان عنوان کرد: برای کارگردانی "ساخت ایران 2" یکی از گزینه های اصلی محمد حسین لطیفی است اما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته ایم. تلاش میکنیم از حضور بازیگران قبلی این مجموعه استفاده کنیم اما قطعا بازیگران جدید هم به گروه اضافه میشوند.
"ساخت ایران 1" به کارگردانی محمد حسین لطیفی با بازی محمدرضا گلزار، امین حیایی، بهنام تشکر، بهاره رهنما، فرهاد اصلانی و... حدود 2 سال پیش وارد شبکه نمایش خانگی شد.
