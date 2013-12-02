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۱۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۱۶

لطفی:

حجم آب ذخیره شده در مخازن سدهای استان گلستان کاهش یافت

حجم آب ذخیره شده در مخازن سدهای استان گلستان کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان اعلام کرد حجم كل ذخيره آب سدهاي در دست بهره‌برداري استان گلستان در پنجم آذر امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود 53درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یحیی لطفی» عصر دوشنبه در گرگان افزود: حجم کل آبگیری سدهای استان در پنجم آذر سال آبی 93- 92 بیش از 57 میلیون متر مکعب و در صد آبگیری 20.5 درصد می باشد.این در حالی است که حجم کل آبگیری سدهای استان در زمان مشابه سال قبل بیش از 122میلیون متر مکعب و درصد آبگیری 43.5درصد بوده است.

وی با اشاره به وضعیت خوب آبگیری مخازن سدها در شروع سال آبی 93- 92عنوان کرد؛ هم اکنون در حوضه آبریز گرگانرود سدهای بوستان بیش از 21 درصد، گلستان 40درصد و وشمگیر 8درصد آبگیری شده است.

مدير دفتر بهره‌برداري و نگهداری از تاسیسات آبی شركت آب منطقه‌اي گلستان در ادامه تصریح کرد؛ در حوضه آبریز   قره سو، سد کوثر بیش از 17درصد آبگیری داشته که در مقایسه با سال قبل بیش از 54 درصد کاهش داشته است.

مهندس لطفی با بیان این مطلب که تامین آب شرب از دغدغه های اصلی این شرکت است، از مردم درخواست کرد: با مدیریت صحیح مصرف خویش و مصرف بهینه منابع آب، یار و یاور شرکت آب منطقه ای گلستان باشند.

کد مطلب 2187470

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