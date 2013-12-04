امیر سمواتی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون مرتضی علی عباس میرزایی، علی مترصد و شهاب حسینی کار تدوین فیلم را انجام می‌دهند. هنوز آهنگساز و صداگذار کار مشخص نشده است اما به زودی این مراحل نیز آغاز می شود.

وی افزود: فیلم تاکنون برای من به عنوان تهیه کننده نتیجه بسیار خوبی داشته است. با برنامه ریزی های انجام شده نسخه اولیه "ساکن طبقه وسط" برای ارائه به دبیرخانه جشنواره و بازبینی توسط هیات انتخاب تا 10 روز دیگر ارائه می‌شود.

شهاب حسینی یکی از نقش‌های "ساکن طبقه وسط" را که یک نویسنده است بازی می‌کند و محمدهادی کریمی که فیلمنامه این کار را نگاشته، نقش یک پزشک روانکاو را ایفا می‌کند. این فیلم به تهیه کنندگی امیر سمواتی ساخته می شود و قرار است اولین نمایش این فیلم پر کاراکتر در جشنواره فجر امسال باشد.

این فیلم قرار بود توسط هادی کریمی کارگردانی شود ولی وی موفق به دریافت پروانه ساخت آن نشد و شهاب حسینی به دلیل علاقه به این فیلمنامه تلاش کرد تا این پروژه را به تولید برساند که در نهایت موفق شد. این فیلم نخستین تجربه ساخت فیلم بلند توسط شهاب حسینی بازیگر نام آشنای سینمای ایران است.

هنگامه قاضیانی، طناز طباطبایی، ساره بیات، کامبیز دیرباز، بهنوش بختیاری، کیانوش گرامی، محمد هادی کریمی، بابک حمیدیان، امید روحانی، فخر الدین صدیق شریف، علی شادمان، فرید سماواتی، حسین محب اهری، بهناز جعفری و حسین محجوب، فرهاد اصلانی، مانی کسارئیان و... از بازیگران فیلم هستند و عکاسی فیلم را امیر عابدی بر عهده دارد.