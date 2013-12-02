يزد در 24 ساعت گذشته 7 بار لرزيد

به گزارش خبرنگار مهر، استان يزد كه به گفته مديركل حوادث غيرمترقبه استانی زلزله خيز است و روزانه به طور متوسط پنج زلزله كوچك و بزرگ در آن به وقوع ميپيوندد، در 24 ساعت گذشته، هفت بار لرزيد كه عمده اين زلزلهها در جنوب شرقي استان و در شهرستانهاي بافق و بهاباد به وقوع پيوسته است.
زلزله نخست در طول 24 ساعت گذشته، در ساعت 13:56 ديروز به قدرت 2.1 ريشتر و در عمق 11 كيلومتري زمين در منطقه بهاباد رخ داده است.
زلزله بعدي استان نيز در شهرستان بافق و در ساعت 14:42 رخ داد كه قدرت اين زلزله نيز دو ريشتر گزارش شده است و در عمق 10 كيلومتري زمين رخ داده است.
اما زلزله بعدي اين بار در ساعت 16:29 در شهرستان ابركوه رخ داد كه اين زلزله 1.9 ريشتر قدرت داشت و در عمق هشت كيلومتري زمين به وقوع پيوست.
عقدا نيز امروز شاهد زلزلهاي 1.4 ريشتري بود كه اين زلزله در ساعت 5:53 بامداد و در عمق 14 كيلومتري زمين رخ داد.
دو زلزله ديگر نيز امروز به فاصله دو ساعت، در شهرستان بافق رخ داد به نحوي كه هر دو زلزله، 2.1 ريشتر قدرت داشت و زلزله اول در ساعت 15:58 در عمق 15 كيلومتري و زلزله دوم در ساعت 17:16 در عمق 14 كيلومتري زمين رخ داده است.
خوشبختانه هيچ يك از اين زلزلهها خسارتي در بر نداشته و گزارشي از مناطق و كانونهاي زلزله در اين زمينه به مديريت بحران استان يزد گزارش نشده است.
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