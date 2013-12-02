500 میلیارد تومان اعتبار در لایجه بودجه امسال برای تکمیل ساخت پروژه راه آهن گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری عصر دوشنبه در نشست بررسی پروژه راه آهن استان بر لزوم تقویت جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد و افزود: گیلان ماه گذشته میزبان جمعی از سفیران و نمایندگان عضو اکو بود تا علاوه بر آشنایی آنها از توانمندی های استان در زمینه ساخت و توسعه طرح های زیربنایی توجه کشورهای همسایه را هم به سرمایه گذاری در ساخت راه آهن قزوین، رشت، انزلی و آستارا در کریدور مسیر شمال - جنوب موسوم به نوستراک قرار دارد، جلب کند.

وی اظهارداشت: ساخت راه آهن گیلان یک اولویت راهبردی برای استان و حتی کشور است بنابراین مسئولان باید توجه ویژه ای به این خط ریلی داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: در لایجه بودجه امسال نیز تلاش بر اینکه حداقل 500 میلیارد تومان برای تکمیل ساخت این پروژه مهم گنجانده شود.

وی افزود: بر اساس مذاکرات انجام گرفته با وزیر راه و شهرسازی بخش دوم این راه آهن که شامل رشت، انزلی – آستارا به طول 174 کیلومتر بصورت فاینانس به یک پیمانکار چینی واگذار شود.

عاشوری با بیان اینکه سفیران و کارداران 20 کشور دنیا ضمن سفر به گیلان از پروژه راه آهن نیز بازدید کردند، اظهارداشت: راه آهن گیلان یک راه آهن بین المللی به شمار می رود چون کریدور جنوب به شمال و جنوب به غرب کشور و کشورهای اروپایی را می تواند متصل کند در حقیقت از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به اینکه این پروژه منبع ارزی و ریالی خوبی برای کشور به شمار می رود، اظهارداشت: هدف بازدید سفیران 20 کشور دنیا از پروژه راه آهن آشنایی بیشتر با این خط ریلی و درصد پیشرفت و همچنین مشارکت در ساخت بود که تعداد زیادی در این زمینه اعلام آمادگی کردند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به مضایقی که کشور دارد می توان کنسرسیوم تشکیل داد یعنی چند کشور یک پروژه ملی و حتی فرا ملی را اجرا کنند و هر کشور به قدر سهم خود از آن پروژه بهره برداری کند.

وی افزود: هم اکنون در برخی از مناطق مرزی پروژه های مشترک با کشورهای همسایه در حال اجراست حتی در قراردادهای نفتی نیز سیاست بر این است که دیگران در ساخت و بهره برداری پروژه های سنگین نفتی با کشور مشارکت داشته باشند.

عاشوری در ادامه با اذعان اینکه سیاست تشکیل کنسرسیوم می تواند به لحاظ سیاسی و اقتصادی به نفع ایران باشد، یادآورشد: با این سیاست به راحتی می توان کشورهای که قصد تحریم علیه ایران را دارند آنان را دور زد.