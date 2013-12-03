به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس گرچه سایت این حراج به صورت تکمیل نشده در فضای مجازی قرار گرفته، هنوز اطلاع رسمی از این رویداد هنری منحصربه فرد در این پایگاه اینترنتی منتشر نشده و بخش های خرید و فروش این سایت گرچه فعال شده اما هیچ اطلاعاتی در این باره به کاربران ارایه نمی کند.

بر اساس اطلاعی که خبرنگار مهر کسب کرده، هنوز توافق بر سر محل برپایی این حراج هنری حاصل نشده و تلاش ها برای برگزاری این حراج در یکی از گالری ها ادامه دارد.

با توجه به اینکه در فهرست 25 نفره این حراج نام چهره هایی همچون عباس کیارستمی(فیلمساز و عکاس)، محمود کلاری(فیلمبردار و عکاس)، زنده یاد بهمن جلالی(عکاس)، رعنا جوادی(عکاس)، سیف الله صمدیان(عکاس)، رضا کیانیان(بازیگر و پیکرتراش)، زنده یاد کاوه گلستان(عکاس خبری)، شیرین نشاط(فیلمساز و عکاس)، هدیه تهرانی(بازیگر) و دیگر چهره های هنر معاصر ایران می گنجد، نامی از هنرمندان خطه ی هنرپرور فارس دیده نمی شود و به نظر می رسد این حراج بهانه ای برای کشادن پای کلکسیونرهای کم تعداد شیرازی است تا بخشی از بار اقتصاد کساد هنر در این نقطه از ایران را علاقه مندان به آثار هنری به دوش بکشند.

این درحالیست که پیشتر نیز تجربه حراج آثار هنری در شیراز با مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی برای نخستین بار در جهت کشاندن پای صنعتگران، صاحبان مشاغل و تجار به عرصه اقتصاد هنر در شیراز که خاستگاه فرهنگ و هنر ایران است برگزار شد که با استقبال چندانی دستکم در خرید روبه رو نشد و این جریان در گام بعدی نیز تکرار شد.

با اینکه احمد همتي، مدیرکل ارشاد فارس در افتتاح نمايشگاه آثار هنري این حراج در نگارخانه هنر شيراز اظهار داشت: ادارات مي‌توانند تا سقف نيم درصد از اعتبارات خود را به خريد آثار فاخر هنري از قبيل نقاشي، خوشنويسي، گرافيک، نگارگري، طراحي، آثار حجمي، يادمان، تنديس و سرديس و صنايع دستي توليد داخل براي بهره‌برداري در فضاي کالبدي دستگاه مربوطه و براي اهداي جوايز در مناسبات فرهنگي اختصاص دهند، اما بازهم این موضوع از سوی نهادها و سازمان ها رعایت نشد و همچنان این موضوع مغفول باقی ماند.

در حالیکه این جریان هنری در ادامه «آرت اکسپو» سالهای 89 و 90 برگزار شد، اما آنچه بیش از همه نمود عینی داشت اینکه این حراج ها با شیوه اصولی به انجام نرسید و حتی قیمت ارزان آثار هنری هم موجب نشد این آثار به خوبی به فروش برسد.

گرچه محمد حسن گلبن حقيقي، مجری آرت اکسپو پارسال اشاره کرد که سال گذشته 300 تا 350 اثر و امسال 150 اثر از 33 هنرمند در معرض ديد عموم قرار گرفته که 115 اثر هنري در نگارخانه هنر شيراز و 35 اثر در نگارخانه آشنا به نمايش در آمد اما تصریح کرد: آثار ارائه شده در اين رویداد بسيار ارزان است و مردم به انتخاب خود مي‌توانند از 35 هزار تومان تا 400 هزار تومان آثاري را خريداري کنند که ارزشي بسيار بالاتر دارد.

در میان فهرستی که به صورت غیررسمی به دست خبرنگار مهر در شیراز رسیده نام های دیگری نیز قرار دارند که بیشتر در حوزه عکاسی و هنرهای تصویری نامی از خود به جا گذاشته اند.

از سویی نیز این حراج به این خاطر متمایز از دیگر رویدادهای هنری سال های اخیر در شیراز است که گرچه عنوان شده به واسطه همین نام ها بیشتر آثار این هنرمندان پیش از برگزاری تضمین شده که از سوی کلکسیونرها و علاقه مندان هنر خریداری می شود، نادیده گرفته شدن بخشی از استوانه های عکاسی ایران که در شیراز به سر می برند است که می توانست با قرار گرفتن نامشان در این فهرست اعتباری نیز به خطه هنرخیز شیراز ببخشد و تقدیری باشد از آنچه بزرگانی همچون منصور صانع، محسن خدام محمدی، عبدالعلی حدادیان یا دیگر هنرمندانی که در عرصه های دیگر به ویژه عکاسی خبری نامی برای خود به جا گذاشته اند و همواره در میان نام ستارگان دیگر هنرهای تصویری به فراموشی سپرده می شوند.

بر اساس اطلاعات اولیه، نخستین دوره حراج مذکور اواخر آذرماه برگزار می شود.