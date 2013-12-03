به گزارش خبرنگار مهر، کمپین جهانی ایجاد شهرهای تاب آور اتحادیهای است از شهرهای مختلف جهان، که ضمن رقابت با یکدیگر، تجربیات برتر و موثر خود را در زمینه تاب آور سازی در مقابله با مخاطرات طبیعی را نیز در اختیار هم قرار میدهند.
کمپین شهرهای تابآور یکی از چهار کمپینی است، که توسط سازمان تدوین استراتژی بینالمللی کاهش مخاطرات یا UNISDR که زیرمجموعه سازمان ملل و مقر آن در شهر ژنو است، راه اندازی شده و در حال حاضر 1323 شهر دنیا عضو این کمپین هستند.
بر اساس قوانین این کمپین در راستاي تاب آور سازی شهرها باید ده اصل اساسی که برای کاهش خطر پذیری بلایا تعیین شده است، توسط حکومتهای محلی پیاده سازی و اجرا شود. همچنین نظام واحدی برای ارزیابی شهرها ایجاد شده که با اجرای ارزیابی، مخاطرات و خطرپذیریها در محیطهای شهری پدیدار گشته و نقاط بهبود مشخص میشود و نتایج ارزیابی هر شهر در اختیار تمامی شهر های عضو قرار میگیرد.
سیستم ارزیابی برای همه شهرها در تمامی نقاط دنیا یکسان بوده و امکان مقایسه نقاط قوت و نقاط بهبود هر شهر با شهری دیگر امکان پذیر است.
بر این اساس شهرها میتوانند از تجربیات یکدیگر به نحو احسن در حداقل زمان استفاده کنند. در حال حاضر 23 شهر ایران برای عضویت در این کمپین اعلام آمادگی کردهاند که تاکنون تنها قم و مشهد موفق شدهاند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این کمپین و آمادگیهای شهر قم در مواجهه با بلایای طبیعی گفتگویی انجام دادهایم با علی اکبر رحیمی، مدیر مرکز مدیریت پیشگیری و مهندسی بحران شهرداری قم که در زیر میخوانید:
عضویت در کمپین شهرهای تاب آور چه تأثیری در ارتقای عملکرد شهرداری قم در مواجهه با بحران خواهد داشت؟
عضویت در این کمپین یکی از مهمترین اقدامات سالهای اخیر شهرداری در ارتباط با مدیریت بحران محسوب میشود. پیش از همه این موضوع ثابت میکند که شهرداری قم توجه ویژهای به مسئله تاب آور بودن شهر و مدیریت بحران دارد.
نگاهی که شاید پیش از این وجود نداشت. دعوت این کمپین از شهردار قم و سخنرانی دلبری در نشست 2 سالانه این کمپین نوعی شروع تازه برای نگاه جدید به مدیریت بحران در شهرداری بود.
در عمل نیز شهرداری قم با پذیرفتن 10 اصل، توانسته در این کمپین حضور پیدا کند که بدون شک این اصول به تاب آوری شهر قم کمک شایانی خواهند کرد. کمیتههای تخصصی برای پیگیری اجرایی شدن این اصول تشکیل شده و اقدامات عملی را نیز آغاز کردهایم.
در این میان پیگیری مسایلی مانند کارگروه تخصصی بیمه، بازتوانی، بازسازی، تأمین و توزیع ماشینآلات، آواربرداری ساختمانها، آتشنشانی، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان در دستور کار قرار گرفتهاند.
چقدر این سفرها و گفتگوها به اقدامات عملی منجر خواهد شد؟
اقدامات عملی از همین الان نیز آغاز شده است. همین که کمیتهای در شهرداری تشکیل شود برای رسیدگی به این موضوع خود یک اقدام عملی مثبت است. ما فعالیتهای خود را محدود به هفته کاهش اثر بلایای طبیعی نکردهایم. در طول سال اقداماتی انجام دادهایم و این روند ادامه خواهد داشت. مطالعات ریزپهنه بندی لرزهای در مجموعه شهرداری قم در حال انجام است.
یکی از مشکلات ما در مواقع بروز بحران بافت فرسوده و قدیمی شهر است که قسمت قابل توجهی از مردم قم در آن زندگی میکند. اینکه منتظر باشیم تا تمام این بافت فرسوده بهسازی شود شاید ماهها زمان بگیرد.
در این راستا طرح «دوام محله» را برنامه ریزی کردهایم. با توجه به این که منطقه یک شهرداری قم بیشترین مساحت بافت فرسوده را در خود جای داده است، این منطقه برای اجرای طرح پایلوت دوام محله در نظر گرفته شد.
نقش مردم را در طرحهای خود چگونه دیدهاید؟
طرح دوام محله با مشارکت مستقیم مردم انجام میشود و خود امدادی و دگر امدادی در زمان وقوع حوادث از اهداف اولیه این طرح است. برای اجرای هر چه بهتر این طرح معتمدان محل شناسایی و با آنان جلسهای توجیهی ترتیب داده شد و در سال جاری کلاسهای آموزشی برای همشهریان منطقه یک شهرداری در مساجد محل به منظور جذب بیشتر مردم، برگزار میشود.
امسال برای نخستین بار بنرهایی آموزشی در زمینه مدیریت بحران در سطح شهر برای آگاهسازی مردم نصب کردهایم و برگزاری جلسات مدیریت ریسک در مناطق 8 گانه شهرداری اقدام دیگر در این زمینه است.
شرکت کنندگان در این جلسات آموزشی طی آن با مفاهیم و زبان مشترک امداد و بحران آشنا میشوند. این طرح با استقبال خوبی از سوی همشهریان روبهرو شد و قرار است این جلسات به صورت مستمر و ماهانه برگزار شود. البته کار آموزش اگر به صورت پایهای باشد اثرگذاری چند برابر خواهد داشت. به همین منظور برنامهای برای آموزش در مهد کودکها در نظر گرفتهایم.
موضوع مقابله با بحران مسئلهای نیست که تنها به یک مجموعه محدود شود، میزان آمادگی دستگاههای مختلف استان در این زمینه را چگونه ارزیابی میکنید؟
برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاهها سناریویی طراحی شده که در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.
این سناریو که در واقع یک مانور کامل است، طوری طراحی شده که نقاط مجهول در آن وجود دارد. هر دستگاهی در این سناریو باید نقش خود را به خوبی بداند و مجهولات را برای خود مشخص کند. اکنون در حال مرور این سناریو هستیم تا به مانور جامع و سازندهای تبدیل شود.
نکته مهم در این مانور این است که در ساعت صفر انجام میشود. یعنی هیچیک از دستگاهها اطلاعی از نحوه انجام آن ندارند. همین موجب میشود که امکان سنجش توانمندیهای دستگاهها وجود داشته باشد.
برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاهها 60 ارزیاب در مناطق مختلف شهر مستقر میشوند و بر اساس فرمهایی که عملکرد دستگاهها نمره میدهند.
این مانور موجب می شود هر دستگاه میزان آمادگی خود را بسنجد و ما هم به نقاط قوت و ضعف خود در مواجهه به بحران پی خواهیم برد. بر اساس نتایج این مانور میتوان دستگاهها را ملزم به از بین بردن نقاط ضعف خود در این زمینه کرد و تصویر درستی از تواناییهای شهر به دست آورد.
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