به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور شامگاه روز دوشنبه با انجام چند دیدار در شهرهای مختلف آغاز شد که طی آن در یکی از بازی های مهم گروه "ب" تیم شهرداری تبریز در خانه برابر تیم کاسپین قزوین تن به تساوی بدون گل داد.

در این دیدار که در حضور نزدیک به یک هزار تماشاگر ورزشگاه شهید توانا (اختصاصی شهرداری تبریز) به انجام رسید، تیم میزبان علیرغم ارائه بازی برتر به نتیجه ای بهتر از تساوی دست نیافت.

شاگردان مهدی پاشازاده در این بازی حملات زیادی را روی دروازه تیم بالای جدولی کاسپین تدارک دیدند اما درخشش دروازه بان و بازی خوب خط دفاعی چند لایه این تیم موجب شد تا شهرداری از رسیدن به گل باز بماند.

شهرداری با این تساوی 10 امتیازی شد تا همچنان جزو شانس های صدرنشینی در ادامه فصل باشد.