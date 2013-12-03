به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی روند اجرایی این طرح تصریح کرد: در قالب این طرح از 200 راس گوسفند در ترکیب ژنتیکی استفاده خواهد شد.

وی افزود: طرح ترکیب ژنتیکی در نظر دارد زمینه چند قولو زایی و تولد نمونه های کیفی تر را دنبال کند.

به گفته واحد برای آغاز به کار این طرح اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

فرماندار کوثر با تاکید به کیفیت گوشت قرمز تولیدی داخل استان، اضافه کرد: ادامه اجرای این طرح در صورت موفقیت در ابعاد گسترده نیز دنبال خواهد شد.

به گفته واحد در تمامی فرایند طرح از نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه بهداشت استفاده شده و روند اجرا با نظارت کامل دنبال می شود.