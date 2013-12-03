امیر علی اکبر بیک مدیر روابط عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر خبر استعفای دکتر عبدالعلی آل بویه لنگرودی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) را تایید کرد.

وی گفت: دکتر عبدالعلی آل بویه لنگرودی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) روز گذشته استعفای خود را تقدیم وزیر علوم کرد.

مدیرروابط عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تصریح کرد: درحال حاضر دوسال از مدت ریاست دکتر آل بویه باقی است و هنوز وزیر علوم نظر خود را راجع به استعفای دکتر آل بویه اعلام نکرده است.

وی دلیل استعفای ریاست دانشگاه را اعزام یک گروه سه نفره از وزارت علوم برای نظارت بر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) عنوان کرد که به صورت یک طرفه و بدون اطلاع ریاست دانشگاه صورت گرفت.

مدیروابط عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تصریح کرد: متن استعفانامه دکتر ال بویه به زودی منتشر می شود.

به گزارش مهر، این دانشگاه که ویژه پذیرش دانشجویان خارجی است از چندی پیش نیز اعتراض دانشجویان خارجی را به دلیل افزایش 2 برابری شهریه به گفته آنها به دنبال داشته است.

دانشجویان این دانشگاه در نامه ای خطاب به رئیس جمهور مشکلات خود را در مورد شهریه دانشگاه مطرح کردند.