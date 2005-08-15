به گزارش خبرگزاري مهر،عمار حكيم فرزند رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت : فدراليسم جنوب يك طرح ملي عراقي است .

وي با دفاع از طرح پدرش (سيدعبدالعزيز) هدف ازآن را برخوردار شدن مردم از مزيت هايي دانست كه كردها نيز در ايالت خود به آن دست يافته اند.



وي نگراني هاي برخي گروه ها به اينكه ايران در اداره ايالت جنوب در صورت تشكيل دخالت خواهد كرد را صرفا اتهاماتي دانست كه با هدف تشكيك درملي بودن مجلس و تمايل آن به وحدت ملي مطرح مي شود.



حكيم به اين نكته اشاره كرد كه تاييد آيت الله سيستاني مرجع بزرگ شيعه از ليست ائتلاف عراق يكپارچه به معنايي قصور وكوتاهي ايشان نسبت به ديگر قشرهاي عراق نيست بلكه برخي ماهيت پدرگونه ايشان را بر ملت عراق درك نكرده اند.



عمار حكيم گفت : طرح فدراليسم وسط و جنوب طرح سيدعبدالعزيز حكيم نيست بلكه طرح ملت عراق است ما از زاويه بررسي واقعيتها و ماهيت شرايط در صحنه عراق پيشنهادها را بررسي مي كنيم ، ملت عراق در نهايت حرف خود را خوهد زد نه سيدعبدالعزيز حكيم يا مجلس اعلا.



وي گفت : موضوع فدراليسم چيز جديدي نيست بلكه سيستمي است كه در حاضر در برخي كشورها پياده مي شود، تعيين منطقه جغرافيايي يا مساحت ايالتي بر اساس اين ديدگاه صورت گرفته است كه ساكنان اين استانهاي نه گانه به دليل داشتن شرايط مشترك و تاريخ ومظلوميتي كه برآنها رفته است ونيزتركيب و باب جمعيتي اين منطقه شايسته داشتن ايالت فدرالي هستند، در نتيجه وجود ايالت هاي متعدد درجنوب معنا ندارد اين منطقه فدراليسم شيعي نيست زيرا در عراق مجتمع هاي جمعيتي شيعه و يا سني وجود ندارد و هر دو در تمام مناطق جغرافيايي متمركز شده اند در نتيجه اين مساله فدراليسم طائفه اي نيست و ما مخالف هرگونه تقسيم يا نامگذاري هاي طائفه اي هستيم.

وي در واكنش به موضعگيري هاي برخي افراد و گروه ها درباره فدراليسم جنوب گفت : مجلس اعلاي انقلاب اسلامي چيزي را براي خود طرح نكرده بلكه براي عراق و ضرورت هاي موازنه سياسي و منافع ملت عراق مطرح كرده است ديدگاه ما درباره تعادل و موازنه سياسي به جريان سياسي خاصي مرتبط نيست بلكه به عراق و عراقي ها ارتباط دارد و فرصت را به ساكنان اين منطقه مي دهد تا به امتيازهايي كه برادران كرد ما در كردستان از آن برخوردار شده اند، دست پيدا كنند.



وي اظهار داشت كه اين طرح چيز جديد يا غافلگيركننده اي نيست بلكه از سوي علماي حوزه و دانشگاهيان در كنفرانس بغداد و دهها كنفرانسي كه سيدعبدالعزيز حكيم در مناطق مختلف عراق از مركز تا جنوب شركت كرد، مطرح شد و همه مردم خواستار اين فدراليسم شده بودند.



حكيم گفت : ما عراق را با خون خاندان خود آبياري كرديم، رژيم سابق 62 تن از عموزادگان ما را به شهادت رساند و علاوه بر آن شهيد محمد باقر حكيم كه بازماندگان رژيم صدامي و تكفيري ها به قتل رساندند.



حكيم افزود: بحث مربوط به ايالتي كه از سه استان تشكيل شود بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي صورت گرفته است اما قانون جديد يا براساس بندهاي قانون اساسي جديد كه درآستانه تدوين وهمه پرسي مربوط به آن هستيم، فرصتي رابراي تشكيل ايالت ها به عراقي ها بر اساس تمايلات وعلائق آنها مي دهد.

وي درباره نگراني برخي نسبت به دخالت احتمالي ايران در اداره چنين ايالت هايي واتهامات وارده به اين كشور به دخالت در امور داخلي عراق بدون اينكه ديگر كشورهاي همسايه را متهم كنند، گفت : اين مساله به تاريخ طولاني مرتبط است كه مي خواهند شيعيان جهان را به ايران مرتبط كنند، ظلم وستم و منزوي كردن شيعيان و محو آنها از واقعيت اسلامي حتي در زمان شاه سابق و نه در زمان انقلاب اسلامي بود هرجا نام شيعه را بردند نام ايران را نيز آوردند و اين اتهام بعد سياسي و نه ديني يا فكري به خود گرفت و اين اتهامات از سوي گروه هاي افراطي تندرو ضد شيعه مطرح مي شود.



وي افزود: برخي در آمريكا يا انگليس يا هر كشور منطقه اي اين اتهامات و نگراني ها را مطرح مي كنند چرا نبايد بگوييم كه اين كشورها درامور داخلي عراق دخالت مي كنند؟



به گزارش مهر،عمار حكيم اظهار داشت : درباره ايران به دليل اينكه اكثريت جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي دهند اين مذهب را به واقعيت سياسي كه دولت ايران درآن قرار دارد، ربط دادند درحالي كه نمي توان شيعيان را در واقعيت هاي سياسي موجود مهار و محدود كرد هنگامي كه شيعيان عراق در معرض قتل و محروميت و آوارگي قرار داشتندو همه درها به روي آنها بسته شده بود، فقط ايران درها را به روي آنها باز كرد و از آنها استقبال كرد تا به مبارزات خود براي آزادي كشور وملتشان ادامه دهند آنها را به مزدوري براي آن دولت (ايران) متهم مي كنند درحالي كه دولت هاي عربي درهاي خود را به روي شيعيان بستند اگرچنين است پس بايد اين قاعده و اصل همه كساني را كه در آمريكا زندگي مي كنند، دربرگيرد و بگوييم آنها مزدور آمريكا هستند و...



وي گفت : ما به خاطرعراق ووحدت آن فداكاري كرديم و طرح ما طرح عراق و وحدت آن است ما نمي توانيم راضي به اين شويم كه درعراق شهروند درجه يك و درجه دو وجود داشته باشد در گذشته تبعيض بر اساس طائفه گري وجود داشت وامروز بر اساس قومي ما اين مساله را رد مي كنيم و هرگز اجازه نمي دهيم كسي در وطن دوستي و اخلاص ما براي وحدت عراق تشكيك و اتهام ايجاد كند اما در عين حال به اين اتهامات هيچ اهميتي نخواهيم داد و به برنامه هاي ملي خود ادامه خواهيم داد عراقي ها بايد درحقوق شهروندي خود بر اساس وفاداريشان به وطن همسان وبرابر باشند.



فرزند رئيس مجلس اعلا به اين مساله اشاره كرد كه در زمان رژيم صدام تنها ايران بود كه به گروه هاي شيعه پناه داد تا آنها با رژيم صدام براي آزادي كشورشان مبارزه كنند اما ديگر شخصيت هاي عراقي به كشورهايي رفتند كه در صف صدام و حامي آن بودند و اجازه فعاليت بر ضد صدام را به آنها نمي دادند.

وي درباره متصل كردن نام ايران به مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق گفت : بخشي ازاين مساله به حجم برنامه وحجم دستاورد هاي مجلس اعلا برمي گردد با احترام براي اسامي و نيروهاي سياسي مطرح در صحنه عراق وبسياري از عراقي هايي كه اين اسامي را نشنيده اند، مجلس اعلا نام درخشنده و بزرگي است و پايگاه خود را ايران قرار داد و از آنجا براي آزادي عراق تلاش كرد و روياي بسياري از عراقي ها دو دهه اخير بود كه با دستاوردهاي آن آشنا شدند مشهور بودن مجلس و وجود آن در ايران ممكن است بخشي از اين اتصال باشد( مرتبط كردن نام مجلس اعلا به ايران) اما بخش اعظم آن مرتبط به نيت ها و سياست هايي است كه مي خواهند مجلس اعلا را به مزدوري ووابستگي به ايران متهم كنند.



اما اشخاص ديگري كه كار بسيارمهمي براي عراقيها انجام نداده بودند دركشورهايي اقامت داشتد كه هرگز به آنها اجازه مخالفت و مبارزه واقعي بر ضد رژيم صدام داده نشد و بخش بزرگي ازاين كشورها در صف و كنار صدام قرارداشتند .

وي درباره آيت الله سيستاني تاكيد كرد: ايشان نقش پدرگونه براي ملت عراق دارند آنچه شخصا از آيت الله شنيديم اينكه ايشان از هيچ ليست مشخصي درانتخابات حمايت نخواهد كرد ومعتقد است اگرقانون اساسي بصورت عادلانه نوشته شود بايد همه نيروهاي سياسي نقش خود را دررقابت شرافتمندانه ايفا كنند و مردم را متقاعد كنند كه شايسته اعتماد هستند كه در آن صورت آيت الله سيستاني اين ليست يا آن ليست را تاييد خواهد كرد.

شايان ذكر است كه عمار حكيم متولد نجف اشرف و از نوادگان مرجع بزرگ شيعه در عراق آيت الله محسن حكيم است.