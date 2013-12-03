به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه عباس آخوندی پیشنهاد ادغام فرمانداری وشهرداریها را در کلان شهرها مطرح کرد.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت جمعیتی کلان شهرها گفت تهران تنها ظرفیت5.5 میلیون جمعیت را دارد و با بحران زمین و آب مواجهیم،