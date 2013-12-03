به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم قربانی صبح سه شنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: 32 موافقت اصولی برای ایجاد پروژه های گردشگری در استان لرستان صادر شده است.

وی افزود: تعداد 15 موافقت اولیه در سال 91 صادره شده که میزان سرمایه گذاری در این پروژه ها مبلغی بالغ بر 170 میلیارد تومان بوده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان گفت: تعداد 17 موافقت اصولی نیز در شش ماهه نخست سالجاری پس از بررسی در کمیته فنی سرمایه گذاری صادر و در حال حاضر در مرحله استعلام از دستگاههای ذیربط است.

قربانی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری در این پروژه ها مبلغی بالغ 200 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی در ادامه افزود: این پروژه ها شامل سفره خانه سنتی، هتل آپارتمان، مجتمع خدمات رفاهی تفریحی، مجتمع اقامتی پذیرایی و تفریحی است که محل احداث آنها در شهرستانهای بروجرد، خرم آباد، الشتر، الیگودرز، ازنا و کوهدشت قرار دارد.