به گزارش خبرنگار مهر، ضیا هاشمی امروز در حاشیه نخستین نشست خبری‌اش در کسوت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در ارتباط با حضور رئیس جمهور در یکی از دانشگاه‌های تهران به مناسبت گرامیداشت سالروز 16 آذر ماه گفت: از رئیس جمهور دعوت شده در یکی از دانشگاه های کشور که جزئیات زمان و مکان آن امروز و فردا اعلام می شود حضور یابد.

وی ادامه داد: حضور رئیس جمهور در دانشگاه به مناسبت 16 آذر می تواند عرصه ای برای بیان دیدگاه ها، افزایش تعامل رئیس جمهور با دانشجویان و جامعه دانشگاهی باشد.

معاون فرهنگی وزارت علوم از فعالیت تشکل های دانشجویی در 16 آذر ماه خبر داد و تاکید کرد: بخشنامه ای به معاونت های فرهنگی دانشگاه های کشور به مناسبت گرامیداشت سالروز شهدای دانشجوی 16 آذر توسط معاونت فرهنگی وزارت علوم ابلاغ شده است.

هاشمی در ارتباط با مدیریت برنامه های مناسبتی 16 آذر اظهار داشت: به دانشگاه ها تاکید شده تصدی گری این امور بیشتر در اختیار دانشجویان و تشکل ها باشد تا مسئولان و مدیران.

به گفته معاون فرهنگی وزارت علوم دانشجویان و تشکل های دانشجویی همچنین مسئولان آموزش عالی 16 آذر ماه بر سر مزار شهدای 16 آذر حضور می یابند.