به گزارش خبرگزاری مهر، دبیران شورایاری محلات 13 گانه منطقه 8 در نشستی که با حضور عباس جدیدی معاون نظارت شورای شهر تهران و شهردار منطقه برگزار شد، موضوعات محلی خود را مطرح کردند.

در این جلسه ، عباس جدیدی ضمن تشکر از فعاليت و دلسوزي شوراياران گفت: ارتباط شهروندان با شهرداري منطقه از طريق شوراياران محلات صورت مي گيرد و بايد اين ارتباط تنگاتنگ، و در جهت حل معضلات شهروندان منطقه باشد.

معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران، توفیق خدمتگذاری به شهروندان را افتخاری بزرگ عنوان کرد وافزود: طی هشت سال گذشته تغییر و تحول چشمگیری در شهر تهران روی داده و این یک واقعیت انکار ناپذیر است.

جدیدی اظهار داشت: با تلاش و پیگیری مضاعف همراه با اراده جمعی و به دور از هرگونه جهت گیری های سیاسی و جناح بندی در راه خدمت به مردم ، رشد و توسعه همه جانبه در شهر تهران خواهیم داشت.

عضو شورای شهر تهران وجود ظرفیتهای ارزشمند در میان شورایاران و ارتباط مستقیم آنان با مردم را مهمترین محور شناخت مسائل و مشکلات شهروندان اعلام کرد و افزود: افزایش سطح رضایتمندی شهروندان بزرگترین هدف ما است.

وی افزود: امروز وظیفه داریم که با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن ضمن صیانت از آرمانها و اهداف بلند شهیدان والامقام، در ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کنیم.

سعید طلوعی شهردار منطقه 8 نیز در ادامه با اشاره به تنظیم سند چشم انداز محلات با هدف ارتقای فعالیتهای خدماتی، فرهنگی و ورزشی شهرداری در محلات، گفت: با تشکیل جلسات شورایاران و نخبگان محلات 13 گانه، کاستی‌ها و مشکلات محلات شناسایی و فضاهای شهری جدید برای ارائه خدمات به شهروندان ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: این برنامه چهار ساله برای حل مشکلات شهروندان در هر یک از محلات با همکاری و همیاری با دیگر نهادهای اداری منطقه اجرا می‌شود که دبیران شورایاری نیز با ایجاد روحیه مشارکت‌پذیری بیشتر شهروندان نقش تاثیر گذاری را در این خصوص بر عهده دارند.

طلوعی افزود: همچنین سند توسعه محلات توسط اعضاي شوراياري تهيه شده و مسئولان شهري براساس اين سند نسبت به انجام فعاليتهاي خود اقدام کنند.