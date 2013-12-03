به گزارش خبرنگار مهر جواد جهانگیر زاده نماینده مردم ارومیه در مجلس در بخشی از نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و نام آیت الله مدرس و میرزا کوچک خان جنگلی گفت:این روزها شاهد عقده گشایی کشورهای غربی علیه ملت ایران هستیم ، انگار که سیاست‌های کینه توزانه غرب علیه انقلاب اسلامی هیچ گاه پایانی ندارد.

جهانگیری افزود: اما آنچه رفتار غربی‌ها را این روزها بیشتر مفتضح می‌سازد سخنان متناقضی است که ناچیز‌ترین اعتماد‌ها را نسبت به آنها برباد می‌دهد، تندروان تابع صهیونیسم جهانی عمده‌ی تمرکز خویش را بر روی ایجاد فشارهای سیاسی علیه جمهوری اسلامی استوار سا خته و چند کشور را همه جهان می‌دانند هنوز آمریکایی‌ها خود را لوطی جهان پنداشته و برای دیگران خط و نشان می‌کشند.

وی با تقدیر از عملکرد تیم مذاکره کننده دولت و اعلام حمایت از تلاش های وزیر امور خارجه ادامه داد: امیدواریم در مسیر احقاق حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش توفیق یابند اما بدون تعارف نمی‌توان بی‌اعتمادی خویش را نسبت به هسته‌ مرکزی غرب که تحت فشار و هدایت صهیونیست‌ها قرار دارد آشکار نساخت.

جهانگیرزاده در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به دریاچه ارومیه اظهار داشت: دریاچه ارومیه روزهای سختی را طی می کند همه باید بدانند هر پیشنهادی در خصوص احیای دریاچه‌ ارومیه که در آن حقوق کشاورزان تلاشگر منطقه نادیده گرفته شود عدول از مسئولیت‌های ملی دستگاهها تلقی خواهد شد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دریاچه ارومیه برای همه مردم ایران است و فقط مختص به مردم آذربایجان نیست،گفت: آثار منفی مرگ دریاچه‌ ارومیه گریبان همه‌ کشور و منطقه را خواهد گرفت جای امید فراوان است که مقامات دولتی با تاسی از رئیس جمهور محترم بدون برگزاری جلسات فرمایشی نسبت به انجام اقدامات موثر و عاجل مصمم شوند.

وی افزود: متاسفانه این اراده هر روز که می‌گذرد کم رنگ‌تر و کم اثرتر می‌شود مردم نگرانند و این نگرانی را با صبوری و شکیبایی و صرفا توسط نمایندگان خویش و رسانه‌های عمومی و محلی ابراز می‌کنند اما متاسفانه این نگرانی هر روز بیشتر می‌شود.

نماینده مردم ارومیه در ادامه نطق خود به پاره ای از مشکلات حوزه انتخابیه خود پرداخت.