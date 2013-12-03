به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "3D Systems" (سیستمهای سه بعدی) اخیرا با پروژه Ara موتورولا همکاری داشته تا به این شرکت سازنده تلفنهای هوشمند در چاپ سه بعدی قطعات دستگاه های تلفنهای هوشمند کمک کند.

اولین چاپگر سه بعدی تمام رنگی دنیا با هدف چاپ سه بعدی پیکسل به پیکسل طراحی شده است که کیفیت برتری را در سطح محصول چاپ شده به نمایش می گذارد. خروجی چاپگر ProJet 4500 به پشتیبانی نیاز ندارد و محصول نهایی را با سرعت و با کمترین ضایعاتی چاپ می کند.

قسمتهای پلاستیکی تمام رنگی و نیمه رنگی توسط مواد پلاستیکی سخت کننده شبیه به پودر به صورت لایه به لایه با یک لیزر تولید می شود این امر موجب می شود که رنگها بایکدیگر ترکیب شده و حالتی یکدست داشته باشند که این امر ویژگی متمایز کننده اولین چاپگر سه بعدی تمام رنگی با تکنیکی است که اکثر چاپگرهای سه بعدی امروز بازار از آن استفاده می کنند.

اگرچه چاپگرهای سه بعدی مدلهای سه بعدی رنگی تولید می کردند اما رنگ آنها تنها به یک رنگ محدود شده بود و مواد خام را نمی توانستند ترکیب کنند تا سایر رنگها را بدست آورند.

شرکت 3D Systems تأکید کرده است که اولین چاپگر سه بعدی تمام رنگی دنیا از سیستم نمونه سازی سریع استفاده می کند و محصول نهایی نیازمند پردازش پس از چاپ نیست.

هنوز هیچ اطلاعاتی درباره قیمت و زمان عرضه این محصول به بازار وجود ندارد اما قرار است که این شرکت چاپگر سه بعدی تمام رنگی ProJet 4500 را در نمایشگاه " یورو مولد" که از امروز 12 آذر تا جمعه 15 آذر در فرانکفورت آلمان برگزار می شود، به نمایش بگذارد.