به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء هاشمی صبح امروز در نخستین نشست خبری خود در سمت معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سوالات خبرنگاران در زمینه های مختلف پاسخ و از تدوین منشور حقوق دانشجویی برای نخستین بار در دانشگاه های کشور خبر داد.

وی در این باره گفت: منشور حقوق دانشجویان به منظور بهره مندی دانشجویان و استادان از حداکثر حقوق خود تدوین می شود.

هاشمی در این باره با ذکر توضیحاتی اظهار کرد: لازم است در دانشگاه بسترهایی فراهم شود که گروه های دانشجویی برای نقادی حضور داشته و فرهنگ و الگوی نقدپذیری را هم تقویت کنند.

وی با بیان اینکه لازم است در دانشگاه ها بستری فراهم شود تا هر دانشجویی احساس کرد حقی از وی ضایع شده از آن دفاع کند، اظهار داشت: لازم است دانشجو در بدو ورود به دانشگاه بداند از چه حق و حقوقی برخوردار است و از چه مسیرهای قانونی می تواند به حق خود برسد. تدوین منشور حقوق دانشجویی مشارکت و اعتماد دانشجویان و اساتید را هم افزایش می دهد.

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نخستین قدم گروهی از پژوهشگران برای تدوین این منشور گرد هم جمع شدند تا مصوبات لازم تهیه و به مدیران دانشگاه ها ابلاغ شود.

هاشمی ادامه داد: پیش نویس این منشور ظرف چند ماه آینده به متولیان قانونی ارجاع داده می شود.

گسترش فعالیت های دانشجویی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به پرسش خبرنگاری در ارتباط با گسترش فعالیت های دانشجویی در دانشگاه های کشور گفت: ما فعالیت دانشجویی را یک ضرورت در دانشگاه می دانیم؛ معتقدم دانشگاهی که فقط کلاس درس برگزار می کند دانشگاه نیست بلکه آموزشگاه است.

وی اضافه کرد: باید به سمتی حرکت کرد که استادان و دانشجویان در دانشگاه تحرک بیشتری داشته باشند و بستر افزایش مشارکت و ارتقای فعالیت این افراد را در دانشگاه ها افزایش دهیم.

هاشمی با اعلام شعار معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اظهار داشت: شعارمان در وزارت علوم مشارکت، نشاط و امید است که همه این موارد به افزایش امید در بین دانشجویان و استادان کمک می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: رویکرد ما در معاونت فرهنگی وزارت علوم نهادینه سازی گفتگو، تعامل آرا و تضارب افکار است. نگاه و رویکردمان ایجابی است نه سلبی و جریان دانشجویی باید حرکت رو به جلو داشته باشد. در این باره نیز باید به تشکل ها و دانشجویان اعتماد کرد هرچند تفاوت دیدگاه ها را احترام گذاشته و مغتنم می شماریم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تشکل های دانشجویی باید در دانشگاه فعالیت داشته باشند و نباید با دانشجویان برخورد سلبی شود ادامه داد: البته در صورت لزوم با دانشجویان طبق قانون رفتار می شود اما اگر لازم باشد در قانون هم بازنگری و تغییراتی در صورت لزوم ایجاد می کنیم.

لزوم کیفیت بر کرسی های آزاداندیشی

به گزارش مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به پرسش خبرنگاری دیگری در خصوص ادامه برگزاری کرسی های آزاداندیشی گفت: آن چه تا کنون در دانشگاه ها توسط مدیران قبلی اتفاق افتاده از نظر کمی بسیار قابل توجه است اما باید کیفیت را افزایش داد. هر چند از تلاش های دوستان قبلی تشکر می کنیم اما در این زمینه لازم است تلاش های بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در کرسی های آزاداندیشی باید تولید ایده تقویت شود، بر تنوع موضوعات و ایجاد این کرسی ها در تمام دانشگاه های کوچک و بزرگ و همه رشته ها تاکید کرد.

سیاست هاشمی بر تغییر مدیران

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ارتباط با سیاست های خود در زمینه تغییر مدیران در حوزه صف و ستاد فرهنگی آموزش عالی اظهار داشت: تغییر مدیران یک ضرورت نیست بلکه ابزار است. ترجیح ما به تغییر نیست ولی در صورت ضرورت با کسانی کار می کنیم که همدلی لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی دولت جدید آمده است و شعارهای جدید را می بینیم پس مطالبات جدید هم روی کار می آید و من تا کنون با بسیاری از مطالبات که بر حق هم هست مواجه شده ام.

هاشمی با بیان اینکه حوزه فرهنگی آموزش عالی با وضعیت مطلوب فاصله دارد تاکید کرد: لازم است به سمت وضعیت مطلوب حرکت کرد و توقع این است که همکاران در این جهت تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد حذفی در معاونت فرهنگی وزارت علوم وجود دارد از عدم تغییر در مدیران معاونت تحت مدیریت خود بر وزارت علوم خبر داد و تاکید کرد: هیچ تغییری در ستاد ندارم و این بنا را هم نخواهم داشت.

برگزاری جشنواره فارابی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص برگزاری جشنواره فارابی گفت: جشنواره فارابی به دلیل بدهی مالی و برخی ناهماهنگی ها به تاخیر افتاد اما بدون شک برگزار خواهد شد.

وی در این باره تایید کرد: تا دو هفته آینده توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در این زمینه اطلاع رسانی صورت می گیرد.

سیاست وزارت علوم در تفکیک جنسیتی دانشگاه ها

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص سیاست این معاونت بر تفکیک جنسیتی دانشگاه ها گفت: دانشگاه تک جنسیتی در همه دنیا وجود دارد و این دانشگاه ها به شکل داوطلبانه در تمام دانشگاه های دولتی، غیردولتی و حتی تازه تاسیس راه اندازی می شود. ما در این زمینه قانون وجود دارد و در حوزه های مختلف طبق قانون در این زمینه عمل می کنیم.

وی گفت: تفکیک جنسیتی به صورت داوطلبانه می تواند در دانشگاه ها صورت بگیرد و حتی مورد استقبال هم قرار می گیرد.

هاشمی تاکید کرد: ما گمان می کنیم فضاهای دانشگاه های ما از اخلاقی ترین فضاها در کشور به شمار می آیند و حفظ آداب و موازین شرعی در این زمینه یک اصل به شمار می آید.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در ارتباط با نشریات دانشجویی گفت: من عضو نظارت بر نشریات بودم، نشریات دانشجویی از بهترین ابزارهای تقویت توانمندی دانشجویان کشور است و گمان می کنم هر نشریه ای که بسته شود به پیکر دانشگاه ضربه ای وارد می کند همچنین بر این باورم از نگاه امنیتی در دانشگاه ها پرهیز شود.