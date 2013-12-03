به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا حریری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت:برای اولین بار دولت در انتخابات اتاق بازرگانی دخالت نکرد و یک انتخابات کاملا شفاف رخ داد. تا پیش از این همواره رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست‌های شبانه برخی هیات نمایندگان انتخاب می شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه حمایت رسمی علنی از برخی فعالیت‌های دولت می تواند مشوق خوبی باشد، درباره غیبت برخی اعضای هیات نمایندگان در جلسات رسمی ماهانه اتاق تهران خاطرنشان کرد: برخی افراد 75 درصد جلسات اتاق را غایب هستند و تنها نام هیات نمایندگان را یدک می‌کشند که به نظر می رسد رئیس اتاق تهران باید نسبت به این موضوع عکس العمل نشان دهد.

وی در ادامه با اشاره به تغییر 3 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و جایگزینی افراد جدید، خاطر نشان کرد: شورای عالی نظارت باید پایان کار این افراد را اعلام کند در حالی که هم اکنون این افراد از دعوت در جلسات اتاق محروم شده اند.

حریری خاطر نشان کرد: به دلیل همین جابه جایی برخی کمیسیون‌های زیرمجموعه اتاق تهران مدت‌های طولانی است که تشکیل نمی شود و متاسفانه هیچ تذکری نیز مبنی بر عدم تشکیل این کمیسیون‌ها شنیده نشد.