سید مظفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در نخستین سانحه رانندگی قزوین روز گذشته در شهرستان بوئین زهرا یک دستگاه کامیون در مسیر جاده ساوه با یک دستگاه سواری پی‌. کی برخورد کرد که در این تصادف، راننده پی‌کی مصدوم و به علت شدت جراحات در محل وقوع حادثه جان سپرد.

وی، در خصوص علت وقوع این سانحه رانندگی افزود: پلیس علت وقوع این تصادف را بی‌مبالاتی راننده پی‌کی در تجاوز به چپ هنگام رانندگی اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: همچنین روز گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون بنز با یک دستگاه موتورسیکلت در جاده قدیم قزوین ـ رشت راکب موتورسیکلت به شدت مجروح و در دم جان باخت.

حسینی در خصوص علت وقوع این تصادف تصریح کرد: پلیس علت وقوع این سانحه رانندگی را بی‌احتیاطی راکب موتورسیکلت در ورود از مسیر فرعی به اصلی اعلام کرد.

این مسئول اضافه کرد: در حادثه رانندگی دیگری در شهرستان تاکستان نیز یک دستگاه سواری پراید با دو دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد که در این سانحه دو نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان قزوین، علت وقوع این تصادف را بی‌احتیاطی راننده پراید در انحراف به چپ اعلام کرد.