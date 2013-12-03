به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال بتیس در این فصل از رقابتهای لالیگا تنها دو بار پیروز شده و در حال حاضر با 10 امتیاز در رده آخر جدول رده بندی قرار دارد.

گاریدو در ماه سپتامبر از سمت سرمربیگری تیم فوتبال بروژ بلژیک برکنار شد. وی سابقه مربیگری ویارئال را هم در کارنامه دارد. بتیس فصل گذشته در رده هفتم رقابتهای لالیگا قرار گرفت. مل پس از اینکه موفق نشد در هشت بازی پیاپی هیچگونه بردی به دست بیاورد از سمت خود برکنار شد.

بر پایه گزارش بی بی سی، مل در سال 2010 به عنوان سرمربی تیم فوتبال دسته دومی بتیس منصوب شد و یک سال بعد این تیم را به رقابتهای لالیگا بازگرداند.

"میگوئل گیلن"، رئیس باشگاه رئال بتیس، در این خصوص اظهار داشت: این یک تصمیم دردناک و تلخ بود اما باید به روند شکست‌های خود پایان می‌دادیم.